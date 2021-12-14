السيطرة على حريق داخل مدرسة في العمرانية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق محدود نشب داخل مدرسة بمنطقة نصر الدين بالعمرانية.



ورد بلاغ ورد إلى الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مدرسة بمنطقة نصر الدين بدائرة القسم.

وتم الدفع بـ3 سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وأخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقا اندلع في كابل كهرباء، أمام الطريق الدائري، دون وقوع خسائر بشرية.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بكابل كهرباء بالجزيرة الوسطى أمام الطريق الدائري، القوس الغربي.



ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارة إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي تنسيقا مع مسؤولي الحي.



وأخمدت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.