لبنان يندد بالتصعيد الإسرائيلي.. استهداف البنية التحتية “انتهاك صارخ” يهدد الاستقرار

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون بشدة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت البنى التحتية والمنشآت الحيوية في جنوب البلاد، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل “تصعيدًا خطيرًا” وانتهاكًا واضحًا للسيادة اللبنانية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

شبكات الطرق والخدمات الأساسية

وأوضح الرئيس أن تدمير المرافق الحيوية، بما في ذلك شبكات الطرق والخدمات الأساسية، لا يقتصر تأثيره على الجانب المادي فحسب، بل يمتد ليطال حياة المدنيين بشكل مباشر، ويزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.

استهداف البنية التحتية

وأشار إلى أن استهداف البنية التحتية يعكس نهجًا تصعيديًا قد يؤدي إلى توسيع رقعة التوتر في المنطقة، محذرًا من تداعيات استمرار هذه العمليات على الأمن والاستقرار الإقليمي.

احترام سيادة لبنان

ودعا الرئيس اللبناني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط لوقف هذه الاعتداءات، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية.