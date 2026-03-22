تصعيد خطير في لبنان.. تحذيرات من “تدمير ممنهج” واحتمالات غزو بري

حذّر الرئيس اللبناني جوزاف عون من تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية في جنوب البلاد، واصفًا إياها بأنها “جنوح خطير نحو التدمير الممنهج لمرافق مدنية وسكنية”، في تطور يثير مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

استهداف إسرائيل للبنى التحتية

وأكد الرئيس اللبناني أن استهداف إسرائيل للبنى التحتية، بما في ذلك الجسور والمنشآت الحيوية، “يرقى إلى سياسة عقاب جماعي بحق المدنيين”، مشددًا على أن هذه الضربات لا تقتصر على أهداف عسكرية، بل تمتد لتطال مقومات الحياة الأساسية للسكان.

قصف جسور نهر الليطاني

وأشار إلى أن قصف جسور نهر الليطاني يندرج ضمن “مخططات مشبوهة” تهدف إلى فرض واقع ميداني جديد، قد يمهد لإقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني، وهو ما اعتبره انتهاكًا خطيرًا للسيادة اللبنانية.

استخدام طائرات مسيّرة

وفي سياق متصل، لفت إلى تنفيذ عمليات باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت ما وصفه بـ”الصناعات الجوية الإسرائيلية” في محيط قاعدة بن جوريون، في إشارة إلى اتساع نطاق العمليات العسكرية المتبادلة بين الجانبين.

ورأى الرئيس اللبناني أن تكثيف الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية قد يشكل “مقدمة لغزو بري محتمل”، محذرًا من تداعيات كارثية على الاستقرار الإقليمي، في حال استمرار هذا التصعيد.