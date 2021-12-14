في نفس الوقت.. طرح أغنية خاصمت النوم لـ شيرين وقلبي على قلبه لـ نوال الزغبي

طرحت القناة الرسمية لشركة روتانا على موقع يوتيوب، أغنيتين جديدتين منذ قليل للصديقتين شيرين عبد الوهاب ونوال الزغبي.

أغنية شيرين عبد الوهاب هي "خاصمت النوم"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

أما أغنية نوال الزغبي هي "قلبي على قلبه"، كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع AB brothers.

نوال الزغبي وشيرين

حلت الفنانة نوال الزغبي، في نوفمبر الماضي، ضيفة على برنامج أهلا وزحما ، مع باسم كميل وسارة المنذر على محطة راديو إنرجي 92.1، للحديث عن مشوارها الفني وتفاصيل عن حياتها الشخصية.

وتحدثت نوال الزغبي، في حوارها على راديو إنرجي، عن علاقاتها بالوسط الفني، قائلة إن وائل كفوري ورامي عياش وفارس كرم من أقرب أصدقائها إلى جانب إليسا ونانسي عجرم.

ووصفت الممثلة الشهيرة ماجي بو غصن ، بأنها أكثر شخص قريب منها، فيما وجهت رسالة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقالت نوال الزغبي: "شيرين دي حبيبة قلبي بس هي مختفية عندها ظروف يمكن"، مستطردة: "وحشتنا" ثم قدمت أغنيتها الشهيرة "على بالي" بصوتها على الهواء.

وتحدثت نوال الزغبي ، عن حلمها بفتح مطعم وتقديم الأكلات فيه بنفسها خاصة الطعام الإيطالي، مشيرة إلى أنها ستقيم في مصر في حال غلق الطيران مرة أخرى أو في لندن أو لوس أنجلوس.

وقالت نوال الزغبي ، إنها حريصة على متابعة جمهورها على السوشيال ميديا بنفسها، خاصة تويتر ثم انستجرام، موضحة أن بعض التعليقات عليها يكتبها مرضى نفسيين موضحة:" بشفق عليهم".

وحول غيابها عن التمثيل، قالت نوال الزغبي ، إنها ترغب في خوض هذه الخطوة أحيانا، لكنها تخاف منها قائلة: " مش ملعبي"، مشيرة إلى أن التمثيل في الفيديو كليب يختلف تماما عن التجربة الكاملة.

وأشارت إلى أنها ترغب في تقديم مسلسل قصير يتكون من 8 حلقات على الأكثر، ويكون موضوعه مهما بالنسبة لها مثل موضوع عن الموضة أو المجال الفني.