عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في نفس الوقت.. طرح أغنية خاصمت النوم لـ شيرين وقلبي على قلبه لـ نوال الزغبي

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب ونوال الزغبي

طرحت القناة الرسمية لشركة روتانا على موقع يوتيوب، أغنيتين جديدتين منذ قليل للصديقتين شيرين عبد الوهاب ونوال الزغبي. 

أغنية شيرين عبد الوهاب هي "خاصمت النوم"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري. 

أما أغنية نوال الزغبي هي "قلبي على قلبه"، كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع AB brothers.

نوال الزغبي وشيرين 

حلت الفنانة نوال الزغبي، في نوفمبر الماضي، ضيفة على برنامج أهلا وزحما ، مع باسم كميل وسارة المنذر على محطة راديو إنرجي 92.1، للحديث عن مشوارها الفني وتفاصيل عن حياتها الشخصية. 

وتحدثت نوال الزغبي، في حوارها على راديو إنرجي، عن علاقاتها بالوسط الفني، قائلة إن وائل كفوري ورامي عياش وفارس كرم من أقرب أصدقائها إلى جانب إليسا ونانسي عجرم.

ووصفت الممثلة الشهيرة ماجي بو غصن ، بأنها أكثر شخص قريب منها، فيما وجهت رسالة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب. 

وقالت نوال الزغبي: "شيرين دي حبيبة قلبي بس هي مختفية عندها ظروف يمكن"، مستطردة: "وحشتنا" ثم قدمت أغنيتها الشهيرة "على بالي" بصوتها على الهواء.

وتحدثت نوال الزغبي ، عن حلمها بفتح مطعم وتقديم الأكلات فيه بنفسها خاصة الطعام الإيطالي، مشيرة إلى أنها ستقيم في مصر في حال غلق الطيران مرة أخرى أو في لندن أو لوس أنجلوس. 

وقالت نوال الزغبي ، إنها حريصة على متابعة جمهورها على السوشيال ميديا بنفسها، خاصة تويتر ثم انستجرام، موضحة أن بعض التعليقات عليها يكتبها مرضى نفسيين موضحة:" بشفق عليهم".

وحول غيابها عن التمثيل، قالت نوال الزغبي ، إنها ترغب في خوض هذه الخطوة أحيانا، لكنها تخاف منها قائلة: " مش ملعبي"، مشيرة إلى أن التمثيل في الفيديو كليب يختلف تماما عن التجربة الكاملة. 

وأشارت إلى أنها ترغب في تقديم مسلسل قصير يتكون من 8 حلقات على الأكثر، ويكون موضوعه مهما بالنسبة لها مثل موضوع عن الموضة أو المجال الفني.

نوال الزغبي شيرين عبد الوهاب روتانا خاصمت النوم قلبي على قلبو

ترشيحاتنا

برلماني: الحكومة استجابت بمنح إعفاءات ضريبية تخدم الصناعة الوطنية

وزير الأوقاف من مجلس النواب: الرأي الديني يتبع الرأي الطبي في الجوانب الطبية

حكم من فاتته تكبيرة أو اثنتين من صلاة الجنازة .. أمور لا تفوتك

وزير الخارجية السعودي: القمة الخليجية ناقشت تعزيز التعاون الدفاعي المشترك

أحكام الخلع.. دار الإفتاء: يحدث بالتراضي بين الزوجين أو بحكم القاضي

لماذا ترتفع أسعار الدواجن بالأسواق؟.. الزراعة تجيب| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

لجنة كورونا: بدء انكسار الموجة الرابعة في مصر.. وبشرى حول أوميكرون

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

الخصم من الأجر وإنذار وفصل.. كل ماتريد معرفتة عن مشروع قانون العمل الجديد

الأرصاد تكشف عن حقيقة انتشار غاز سام في طبقات الجو .. فيديو

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

قطعت شراييني ولو تخنتي هاطلقك.. ماذا حدث بين نجلاء بدر وزوجها على الهواء؟

بجهود سعودية .. إدراج الخط العربي في قائمة التراث بمنظمة الأمم المتحدة

الرئيس السيسي يتفقد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.. صور

فيديو

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

زوجة في دعوى خلع: يدس لي الأقراص المنومة ليخونني مع جارتي

فيديوجراف.. تهوى القراءة والشطرنج.. الهندية هارناز ساندو تتوج بلقب ملكة جمال الكون

أخدوا كل اللي حيلتي.. الفنانة شريفة ماهر تكشف أسرار علاقتها بأولادها .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ