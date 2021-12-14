حكم من فاتته تكبيرة أو اثنتين من صلاة الجنازة .. أمور لا تفوتك

ما حكم من فاتته تكبيرة أو اثنتين من صلاة الجنازة؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حكم من فاتته تكبيرة أو اثنتين من صلاة الجنازة

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة عليه أن يكمل الصلاة بترتيبه هو فإن جاء والمصلون في الثانية كبر هو على أنها الأولى وقرأ سورة الفاتحة وهكذا إلى أن ينتهي من صلاته مؤدياً التكبيرات الأربع وإن فرغ الإمام والمصلين من صلاتهم.

وبين عبد السميع كيفية أداء صلاة الجنازة، حيث يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، ثم في الثانية الصلاة على النبي كما ورد في التشهد، ثم في الثالثة الدعاء للميت، وأخيراً يدعو الإنسان لنفسه وللمسلمين.

ضوابط صلاة الجنازة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن قرار عودة أداء صلاة الجنازة إلى ساحات المساجد، يأتي تيسيراً على المواطنين، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافقت على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

ولفت وزير الأوقاف في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن ضوابط إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد هي ذاتها الضوابط المعمول بها في صلاة الجمعة، مطالباً الأئمة والمصلين بالالتزام بما أعلنته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة حرصاً على سلامتهم وعدم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

وبين أن الضوابط تتمثل في ارتداء الكمامة، وأنه لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتديها، وإحضار مصلى شخصي، و الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، و عدم المصافحة "السلام بالإيدي"، وعدم العناق، وعدم التقبيل، مشدداً على منع دخول المصاب بكورونا أو المشتبه في إصابته.

كما شدد على الأئمة ومديري المديريات على عدم فتح الزوايا والمساجد التي ليس بها إمام أو خطيب مكافأة.