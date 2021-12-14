وزير خارجية روسيا: أمريكا تتبع فكرا إمبرياليا وتتعامل بـ غطرسة.. فيديو

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن أمريكا تتبع فكر إمبريالي ولا يتعاملون باحترام مع الدول الاخرى وهذا أمر وارد الحدوث من امريكا .

وأضاف سيرجي لافروف في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، :" أمريكا تتعامل بهذه الغطرسة مع حلفائها".

وتابع سيرجي لافروف :" دول الشرق الأوسط بالغون بشكل كافي لاتخاذ قرارهم بنفسهم ولديهم الخبرة التاريخية كي يدركوا بان أمريكا لا تحدد نوعية القوات المتواجدة في إفريقيا ".



واكمل سيرجي لافروف :" فرنسا تتحدث بأن روسيا لا تجرؤ على الدعم العسكري لدول في أفريقيا على الرغم من قيام دولة مالي بطلب دعمنا".