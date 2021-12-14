رسبت ثلاث مرات .. كيم كارداشيان تعلن نجاحها في الاختبارات لتصبح محامية

نجحت نجمة التلفزيون الشهيرة كيم كارداشيان، في اجتياز عقبة في سبيل تحقيق حلمها لأن تصبح محامية.



وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” البريطانية، قالت كارداشيان على «تويتر»، إنها اجتازت اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا، الذي يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدية في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات.

My dad would be so proud & he would actually be so shocked to know that this is my path now but he would’ve been my best study partner. I am told he was notorious for making fun of people who didn’t pass on their first attempt like him, but he would’ve been my best cheerleader! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 13, 2021





وكتبت على حسابها على «تويتر»، الذي يتابعه 70.7 مليون شخص، «يا إلهي لقد نجحت في اجتياز الاختبار». وأضافت: «لمن لا يعلم رحلتي في دراسة القانون... لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق».



وتدرس كارداشيان القانون في كاليفورنيا عبر برنامج يسمح بذلك تحت إشراف محام مخضرم أو قاض. وهي من بين ولايات قليلة لديها برنامج كهذا.



وباجتياز الاختبار، ستصبح كارداشيان قادرة على استكمال دراسة القانون والتقدم لاختبار نقابة المحامين من أجل الحصول على ترخيص لممارسة المهنة.

ولم يُكشف معدل النجاح في الاختبار الذي خاضته كارداشيان في 26 أكتوبر، لكن لم ينجح سوى 21 في المائة ممن خاضوه في يونيو.

وقالت نقابة المحامين في كاليفورنيا، أمس، إن نتائج الاختبار سرية، ولا يمكنها تأكيد نجاح كارداشيان.

وكان والد كارداشيان محامياً، وضمن فريق الدفاع عن أو. جيه. سيمبسون الممثل ولاعب كرة القدم الأميركية الشهير الذي اتهم بقتل زوجته السابقة، وقالت كيم إنها تريد أن تعمل في المحاماة من أجل العمل على إصلاح نظام العدالة الجنائية.

كما أشارت إلى أنها فشلت في الاختبار ثلاث مرات قبل اجتيازها له. وكان ذلك الفرصة الأخيرة لها، إذ تسمح كاليفورنيا عادة بأداء اختبار طلاب السنة الأولى في القانون ثلاث مرات فقط، لكنها أعطت أي شخص فشل في اختبار يونيو 2020 محاولة إضافية واحدة بسبب جائحة «كوفيد - 19».