عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسبت ثلاث مرات .. كيم كارداشيان تعلن نجاحها في الاختبارات لتصبح محامية

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

نجحت نجمة التلفزيون الشهيرة كيم كارداشيان، في اجتياز عقبة في سبيل تحقيق حلمها لأن تصبح محامية.

وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” البريطانية، قالت كارداشيان على «تويتر»، إنها اجتازت اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا، الذي يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدية في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات.



وكتبت على حسابها على «تويتر»، الذي يتابعه 70.7 مليون شخص، «يا إلهي لقد نجحت في اجتياز الاختبار». وأضافت: «لمن لا يعلم رحلتي في دراسة القانون... لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق».

وتدرس كارداشيان القانون في كاليفورنيا عبر برنامج يسمح بذلك تحت إشراف محام مخضرم أو قاض. وهي من بين ولايات قليلة لديها برنامج كهذا.
 

وباجتياز الاختبار، ستصبح كارداشيان قادرة على استكمال دراسة القانون والتقدم لاختبار نقابة المحامين من أجل الحصول على ترخيص لممارسة المهنة.

ولم يُكشف معدل النجاح في الاختبار الذي خاضته كارداشيان في 26 أكتوبر، لكن لم ينجح سوى 21 في المائة ممن خاضوه في يونيو.

وقالت نقابة المحامين في كاليفورنيا، أمس، إن نتائج الاختبار سرية، ولا يمكنها تأكيد نجاح كارداشيان.

وكان والد كارداشيان محامياً، وضمن فريق الدفاع عن أو. جيه. سيمبسون الممثل ولاعب كرة القدم الأميركية الشهير الذي اتهم بقتل زوجته السابقة، وقالت كيم إنها تريد أن تعمل في المحاماة من أجل العمل على إصلاح نظام العدالة الجنائية.

كما أشارت إلى أنها فشلت في الاختبار ثلاث مرات قبل اجتيازها له. وكان ذلك الفرصة الأخيرة لها، إذ تسمح كاليفورنيا عادة بأداء اختبار طلاب السنة الأولى في القانون ثلاث مرات فقط، لكنها أعطت أي شخص فشل في اختبار يونيو 2020 محاولة إضافية واحدة بسبب جائحة «كوفيد - 19».

كيم كارداشيان محامية نجمة التلفزيون

موضوعات متعلقة

عبر الجلد.. لقاح جديد ضد متحورات كورونا لا يستخدم الإبرة

سمك ولحم بقري ودجاج.. توصيل الأكل ديليفري إلى الفضاء لأول مرة

بين الإشادة والانتقاد.. محطات في حياة إيلون ماسك بعد اختياره رجل العام

بجهود سعودية .. إدراج الخط العربي في قائمة التراث بمنظمة الأمم المتحدة

برغم فوائدها.. دراسة جديدة تحذر من تأثير القهوة على مفعول مسكنات الألم

رجل يتلقى اللقاح 10 مرات في يوم واحد.. لهذا السبب

تبلغ 21 عاما.. الهندية هارناز ساندو تتوج بلقب ملكة جمال الكون

الإمارات تختبر سيارات الأجرة ذاتية القيادة داخل شوارع أبوظبي

ترشيحاتنا

عمرو أدهم: تحويلي للتحقيق في الزمالك قرار انتقامي

مانشستر سيتي يكتسح ليدز يونايتد بسباعية في البريميرليج

والتر هودج عن المفاضلة بين الأهلي والزمالك: لا يهمني إلا الأموال فقط

تفاصيل عقوبة صدامات الحضري مع جهاز منتخب الأردن

كيروش يحذر لاعبي مصر من خطورة خماسي منتخب تونس بنصف نهائي كأس العرب

حسين السيد: لا أحب الشو.. تحويلي للتحقيق في الزمالك تهريج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

النائب العام يأمر بحبس متهمين حاولا الاستيلاء على مقطع تصوير حادث الشيخ زايد

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

لجنة كورونا: بدء انكسار الموجة الرابعة في مصر.. وبشرى حول أوميكرون

مراد المالكي في حوار لـ "صدى البلد": كيروش مدرب "مزاجي".. الشناوي "بارد".. وأحذر ساسي من الانتقال لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

فيديو

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ