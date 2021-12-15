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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود.. سلاف فواخرجي في إطلالة ساحرة .. شاهد

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على مشاركة جمهورها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
 

وظهرت سلاف فواخرجي بإطلالة ساحرة، تستعرض من خلالها جمالها، حيث ارتدت فستانًا أسود قصيرًا عاري الكتفين، مع لمسات المكياج المميز، وتركت شعرها الأسود القصير منسدلًا على كتفيها ما أثار إعجاب مُتابعيها.


وتنتظر الفنانة السورية "سلاف فواخرجي" عرض مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان "عنبر 6" ويعرض على منصة "شاهد VIP" الذي يبدأ عرضه في 16 ديسمبر الجاري عبر شاهد للمخرج علي العلي تأليف هاني سرحان ودعاء عبد الوهاب".


"عنبر 6" بطولة صبا مبارك، سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غيرتا عون وغيرهم

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السورية سلاف فواخرجى إطلالة ساحرة فستان اسود صورة جديدة لها

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