الأهلي يواجه سموحة ودياً في آخر تجاربه قبل مواجهة الرجاء بالسوبر الأفريقي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تجربته الودية الأخيرة اليوم أمام سموحه قبل السفر الي العاصمة القطرية الدوحة بعد غد الجمعة للدخول في معسكر مغلق هناك استعداداً لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي المقرر لها 22 ديسمبر الجاري في السوبر الأفريقي.

ويترأس بعثة الفريق الأحمر محمود الخطيب رئيس النادي ويرافقه عدد من أعضاء المجلس علي نفقتهم الشخصية مثل طارق قنديل وحسام غالي ومحمد شوقي علي أن يغادر المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي للحاق بهم قبل المباراة ب48 ساعة فقط.

وستكون مباراة اليوم الودية أمام سموحه هي كلمة السر في حسم تشكيل البعثة واختيار الهيكل الرئيسي للفريق الذي سيغادر إلى الدوحة خاصة أن أغلب القوام الرئيسي متواجد هناك مع منتخبات مصر وتونس والمغرب التي تشارك في بطولة كأس العرب وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه ومحمد شريف بجانب علي معلول وبدر بانون.

وخرج بشكل رسمي عن مواجهة الرجاء كل من صلاح محسن ومحمود متولي وايمن اشرف للإصابة بينما يكتنف الغموض موقف احمد عبدالقادر الذي يبذل قصاري جهده في تنفيذ برنامجه التأهيلي للحاق بتلك المواجهة .