أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15-12-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021، داخل المزارع.

حيث ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء بمقدار جنيه واحد للكيلو وحافظت باقي الأنواع على استقرارها.

كما زادت أسعار البيض الأحمر جنيه واحد للكرتونة مع استقرار باقي الأنواع، وذلك وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.



وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي :



تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 25 و26 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 19 و20 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 34 و35 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم الأربعاء 15 -12-2021



وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 42 و 43 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 44 و45 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 55 و56 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6.25 و 6.50 جنيهات، والكتكوت "ساسو" بين 3 و 3.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه

