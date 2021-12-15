عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15-12-2021

ارتفاع أسعار الدواجن
ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15-12-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأربعاء الموافق  15 ديسمبر 2021، داخل المزارع.

 حيث ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء بمقدار جنيه واحد للكيلو وحافظت باقي الأنواع على استقرارها.

كما زادت أسعار البيض الأحمر جنيه واحد للكرتونة مع استقرار باقي الأنواع، وذلك وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.


وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي :

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 25 و26 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 19 و20 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 34 و35 جنيها للكيلو.

وزير المالية: تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة تحل مشاكل الاقتصاد المصري

7 عملات قيمتها أكثر من الدولار الأمريكي.. أغلبها لدول عربية


أسعار البيض اليوم الأربعاء 15 -12-2021
 

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 42 و 43 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 44 و45 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 55 و56 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت اليوم
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6.25 و 6.50 جنيهات، والكتكوت "ساسو" بين 3 و 3.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه
 

اسعار الدواجن اسعار الدواجن والبيض اسعار البيض ارتفاع أسعار الدواجن البيض اليوم

ترشيحاتنا

وكالة الطاقة الذرية: الاتفاق النووي الإيراني لم يعد كافيا

أقوى سورة لتعجيل الزواج .. رددها في كل صباح

تعرف على تفاصيل مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

منظمة حفل قادرون باختلاف.. أمل مبدى تكشف لـ"صدى البلد" الكواليس ودعم الرئيس للأطفال

سجلها صح قبل ما تبعتها.. واتس آب يبتكر حلا سحريا لـ رسائل صوتية بدون تشويش

عمر مرموش: لن أعود للدوري المصري و أحلم بمجاورة صلاح في البريميرليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

كان هيبلع لسانه .. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت ويشكر الأهلي

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

وصل إلى 77 دولة حتى الآن.. تصريحات صادمة من الصحة العالمية عن تفشي أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

فيديو

فيديو جراف.. كم سيتقاضى محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ