عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7 عملات قيمتها أكثر من الدولار الأمريكي.. أغلبها لدول عربية

صدى البلد

الدولار الأمريكي هو إحدى العملات الأكثر قيمة في العالم، وقد يكون من الصعب وجود منافس في الأسواق الدولية له باستثناء اليورو.

بشكل عام، تميل العملات الأكثر قيمة إلى أن تكون أقوى، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن العملات الضعيفة تفقد قيمتها على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن بعض العملات القوية، مثل الين الياباني (JPY)، أقل قيمة بسبب التضخم الذي حدث منذ عقود، لكن هناك عملات أخرى وأغلبهم من بُلدان عربية قيمتها تتفوق على الدولار الأمريكي وهى كالتالى: 

الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 3.30 دولار أمريكي.

غالبًا ما يكون الدينار الكويتي (KWD) هو العملة الأكثر قيمة أمام الدولار الأمريكي، حيث ساعد إنتاج النفط الكبير في زيادة ثروة الكويت ودعم قيمة الدينار الكويتي.

وعلى مر السنين، جمعت الكويت صندوق ثروة سيادي كبير، تدير هيئة الاستثمار الكويتية هذا الصندوق وتساعد على ضمان بقاء الكويت مزدهرة.

الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 2.65 دولار أمريكي

تم ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي بقيمة أعلى قليلاً من الريال العماني.

وظل المتوسط السنوي للدينار البحريني قريبًا من سعر الصرف الحالي منذ عام 2011، على الرغم من التأثير الكبير الذي أحدثته أسعار النفط المنخفضة على اقتصاد البحرين، لكن كان معدل التضخم في البحرين متواضعا ومستقرا نسبيا.

الريال العماني
1 ريال عماني = 2.60 دولار أمريكي

ربطت عُمان عملتها بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت، وحافظ الريال العماني على قيمته مقابل الدولار بسبب السياسة النقدية المشددة تاريخياً والقيود المالية في عمان.

وقام صناع السياسة العمانيون عمومًا بتقييد المعروض النقدي لحماية البلاد من الحرب والصراع في الشرق الأوسط.

الدينار الأردني
1 دينار أردني = 1.41 دولار أمريكي

تم ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي بقيمة أعلى، وكانت الفكرة أن سعر الصرف المستقر من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمار الأمريكي في الأردن.

يمكن لأي دولة ربط عملتها بالدولار بأي قيمة، ومع ذلك يجب أن تحافظ العملة على قيمتها بالنسبة إلى الدولار الأمريكي للحفاظ على سعر الصرف.

ونجح الأردن في فعل ذلك خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين.

الجنيه البريطاني
1 جنيه إسترليني = 1.34 دولار أمريكي

واكب صانعو السياسة في بنك إنجلترا (BOE) بشكل عام التطورات في البلدان الأخرى على مدى العقود العديدة الماضية، وحافظوا على قيمة الجنيه الإسترليني أكثر من الدولار الأمريكي.

كان الجنيه البريطاني (GBP) أكثر قيمة من الدولار الأمريكي في أغلب السنوات، لكنه انخفض خلال معظم القرن العشرين، لكن انعكس هذا الانخفاض خلال الثمانينيات، واستعاد الجنيه البريطاني عادته القديمة أمام الدولار الأمريكي.

دولار جزر كايمان
1 دولار جزر كايمان = 1.20 دولار أمريكي

تم ربط دولار جزر كايمان (KYD) عبر سعر ثابت عند 1.20 دولار أمريكي في السبعينيات.

قد يكون من الصعب الحفاظ على سعر صرف العملة، عندما تكون الظروف الاقتصادية المحلية سيئة وترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة.

لكن ساعد وضع جزر كايمان كملاذ ضريبي عالمي في دعم قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي.

اليورو
1 يورو = 1.13 دولار أمريكي

اعتبارًا من نوفمبر 2021، كان سعر صرف اليورو (EUR) مقابل الدولار الأمريكي (USD) حوالي 1 يورو مقابل 1.13 دولار.

تعزز الدولار الأمريكي بشكل عام مقابل اليورو في عامي 2020 و2021.

هذه القوة تجعل الواردات الأوروبية أقل تكلفة نسبيًا في الولايات المتحدة، لكن العملة الضعيفة ليست سيئة دائمًا، حيث يمكن أن تساعد في تعزيز الصادرات الأميركية أيضًا.

يتمتع البنك المركزي الأوروبي (ECB)، الذي يضع السياسة النقدية لمنطقة اليورو باستقلالية أكبر عن الحكومات الوطنية مقارنة بمعظم البنوك المركزية الأخرى، نظرًا لأنه يشرف على السياسة النقدية للقارة بأكملها.

ويساعد هذا الاستقلال في الحفاظ على قوة اليورو، لكنه ساهم أيضًا في أزمة الديون السيادية الأوروبية، حيث وجدت بعض البلدان الفردية مثل اليونان وإيطاليا، صعوبات في سن سياسات محددة للمساعدة في تحفيز اقتصاداتها.

دول عربية الدينار الكويتي الاقتصاد معدل التضخم الدولار هيئة الاستثمار الريال العمانى

ترشيحاتنا

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب "أميرة" من سباق الأوسكار

توتر روسي فرنسي فوق البحر الأسود | تفاصيل

ضم وزيري الطيران والثقافة ومستشار الرئيس للصحة إلى لجنة أزمة كورونا

أمر تفعله خلال الشتاء يدخلك الجنة ويجعل بيتك فى حماية الله

الفصل الأخير في الأزمة الإثيوبية| أسرار زيارة المبعوث الأمريكي لدول المنطقة

استشاري وليس إلزاميا.. مراحل دراسة قضايا الإعدام أمام مفتي الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

أول دول عربية تسجل إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"

الحكومة: بدء تطعيم 370 ألف مواطن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية لكورونا اعتبارًا من الغد

صدمة لـ الأهلي.. كاف يحسم الجدل بشأن تعديل موعد أمم أفريقيا

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

لبنان .. طريقة عمل الفتوش بالباذنجان

فيديو

السياسي الهادئ.. من هو أولاف شولتس خليفة ميركل في ألمانيا "فيديو"

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

غرف فندقية ونشاط تجاري وخدمي.. تفاصيل تطوير مجمع التحرير.. فيديو

شقيقتها كشفت المستور.. الحقيقة الكاملة لحادث مقتل عروس الطالبية

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ