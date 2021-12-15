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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تحصل على الجائزة العربية لأعمال الخير

مصر للطيران
مصر للطيران

تسلم الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الأربعاء، "الجائزة العربية لأعمال الخير" المقدمة من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية للشركة الوطنية مصرللطيران.

 وذلك تقديرا لدورها المتميز في مجال التنمية المستدامة وكونها الناقل الرسمي لمعظم الأعمال والمشاركات الخيرية  وكذلك جهود الشركة الحثيثة في دعم الاقتصاد الوطني.

وقد أعرب الطيار عمرو أبوالعينين عن سعادته بفوز مصر للطيران بهذه الجائزة مؤكدًا أن الشركة العريقة تبذل جهودا عديدة منذ إنشائها في السابع من مايو ١٩٣٢ لتحقيق غايات التنمية المستدامة وخدمة اهداف المجتمع ورعاية المبادرات وخاصة  الخيرية التي تساهم في خدمة أبناء هذا الوطن وكذا رعاية كافة الاحداث والمناسبات التي تستضيفها الدولة المصرية بما يليق بمكانتها أمام زائريها .

فيما قالت الدكتورة راندا رزق أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إن الجائزة تأتي في ضوء عمل المجلس المستمر لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العمل الإنساني والتطوعي خاصة في ظل عصر الريادة المجتمعية.

وأكدت "رزق" على الجهود المصرية والعربية لدعم العمل الإنساني والتطوعي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها دعم الأهداف التنموية في العالم العربي.

وتهدف الجائزة العربية لأعمال الخير إلى رصد أفضل الأعمال الخيرية الموجهة في العالم العربي سواء على المستوى الفردي أو المستوى المؤسسي، حيث تقوم لجنة التحكيم والمكونة من عدد كبير من الخبراء والمختصين باختيار الفائزين سواء من المؤسسات أو الأفراد المؤثرين في مجال العمل الخير على مستوى العالم العربي.

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