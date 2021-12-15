التعاون لمكافحة الفساد.. رئيس الرقابة الإدارية يوقع على مذكرة تفاهم مع نظيره الأردني

التقى اليوم الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومهند حجازي رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بدولة الأردن الشقيقة، على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين، والاهتمام بالتدريب على استخدام الوسائل الحديثة في الكشف عن جرائم الفساد والتحريات المالية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.

وفى نهاية اللقاء وقع الجانبين على مذكرة تفاهم للتعاون في موضوعات منع ومكافحة الفساد والتدريب.