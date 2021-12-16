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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: رقم قومي لكل عقار يصب في مصلحة المواطن ويحمي أراضيه

عبد الفتاح يحيي ،عضو
عبد الفتاح يحيي ،عضو مجلس النواب

ثمن النائب،عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،بتصريحات عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن توفير خرائط رقمية لجميع المباني في مصر، مؤكدا أن منظومة حصر الثروة العقارية في مصر،  تحظى بأهمية  بالغة منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد.

 

و أوضح “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن  تخصيص رقم قومى لكل عقار قائم فى الدولة ، يعد بمثابة شهادة ، واقرار من الدولة للاعتراف بضمان مطابقة العقار لكافة المواصفات الواجب توافرها ،علاوة على المساهمة في تغيير و تحويل النطاق العمراني الي الأفضل، الامر الذي من شأنه أن يبعث رسالة طمأنة فى قلب كل مواطن مصري، معقبا:" رقم قومي لكل عقار يعني أن هذا العقار مقنن وسليم و غير مخالف للشروط و المواصفات".

وأكد عضو مجلس النواب أن هذا القرار يصب في مصلحة الدولة المصرية من جهة ، ومصلحة المواطن وحماية أراضيه من جهة أخرى، موجها جزيل الشكر للحكومة المصرية ، وبحثها كافة الوسائل الداعمة والمطورة ، والتى تصب في صالح المواطن المصري.

 

 

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إسكان البرلمان: الرقم القومى لكل عقار يسهم فى معرفة الثروة العقارية وحصرها

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محلية النواب: تنسيق بين الدولة والمقيمين العقاريين لمعرفة ملكية العقار وترخيصه

 

و كشف عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل حصر وإدارة الثروة العقارية وحوكمة إجراءات تقديم الخدمات المرتبطة بالعقارات للمواطنين، قائلا: "الدولة تتبع سياسة لتنظيم قطاع العقارات في مصر".

 

وأضاف عمرو طلعت: "نعمل على توفير خرائط رقمية لكل المباني في مصر وما بها من مرافق ومواصفات المبنى وعدد الأدوار والمساحة".

 

وتابع: "إعطاء كل مبنى رقم عقاري مماثل للرقم القومي للمواطنين، وكل وحدة عقارية سيكون لها رقم عقاري تتعامل به مع كل أجهزة الدولة، ونعمل على توفير قاعدة بيانات عن العقار، ومن مميزات الرقم القومي للعقار، القضاء على المشاكل التي قد تحدث بسبب تكرار أسماء الشوارع في مصر".

مجلس النواب عمرو طلعت وزير الاتصالات الثروة العقارية الرئيس السيسي

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