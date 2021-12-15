أخبار السيارات| إدارة بايدن تعلن خطتها لتحويل العالم نحو السيارات الكهربائية.. وتويوتا تكشف عن مفهومها الكهربائي الرياضي الجديد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

أعلنت إدارة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عن خطة طموحة لتوسيع البنية التحتية للسيارات الكهربائية وبناء 500 ألف نقطة شحن للمركبات المكهربة، تمهيدا للانتقال الكهربائي بالكامل.

كشفت تويوتا اليابانية عن مفهوم كهربائي جديد للسيارة الرياضية ذات المحرك متوسط الحجم.

كشفت تويوتا موتورز عن طرازها "كروزر" الكروس أوفر الكهربائية الشبيهة لطراز لاند كروزر، لكن في نسخة أصغر حجمًا.

كشفت شركة لكزس، الذراع الأكثر فخامة لتويوتا موتورز، عن مفهوم جديد للسيارات الكهربائية الخارقة أو الـ super cars.

أعلنت جينيسيس، الذراع الأكثر فخامة لـ هيونداي الكورية، عن مواصفات وتفاصيل تخص طرازها الجديد G90 السيدان.

كشفت بولستار، الذراع الأكثر فخامة لفولفو موتورز، عن خطتها الثلاثية القادمة آخذة في الاعتبار تمييز نفسها بشكل كامل عن الشركة الأم فولفو.

أعلنت شركة هيونداي موتورز عن قائمة أسعار طراز أيونيك 5 مما جعل الخبراء والمتخصصين في عالم السيارات يقارنون الأرقام الأساسية مع الموديلات الكهربائية المماثلة.

تعمل حكومات العالم حاليا على وضع استراتيجيات وخطط طويلة الأمد للحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغير المناخي والاحتباس الحراري، و في حين أن معظم الدول الأوروبية تدفع بالتحول نحو المركبات الكهربائية للسيطرة على التدهور المناخي، وتتزعم الولايات المتحدة الأمريكية هذا التحول مع التأكيد باستمرار على أنها الدولة الرائدة في التحول الكهربائي، البعض الآخر يدفع بقوة من أجل اعتماد خلايا الوقود الهيدروجيني، من بين هؤلاء المناصرين للهيدروجين فرنسا التي تدفع بقوة في هذا الاتجاه.