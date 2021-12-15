متاحة للجميع.. إدارة بايدن تعلن خطتها لتحويل العالم نحو السيارات الكهربائية

أعلنت إدارة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عن خطة طموحة لتوسيع البنية التحتية للسيارات الكهربائية وبناء 500 ألف نقطة شحن للمركبات المكهربة، تمهيدا للانتقال الكهربائي بالكامل.

تشمل الخطة أهداف مستدامة للحفاظ على البيئة من خلال التحول لاستخدام السيارات الخضراء، أي صفرية الانبعاثات الكربونية، وتخفيض أسعارها لأكبر قدر ممكن.

وقالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس بايدن، في تصريحات صحفية من أمام إحدى نقاط الشحن بضواحي ماريلاند "إن مستقبل التنقل في العالم كله يكمن في المركبات الكهربائية، نريد أن نوفر سيارات كهربائية للجميع، لدينا هدفا حقيقيا في أن نجعل السيارات الكهربائية متاحة لكل الفئات وسهلة في الاستخدام، تماما مثلما هو الحال الآن مع السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين وتملأها في أقل وقت ممكن".

أضافت "هاريس" أن قطاع السيارات يتجه بالفعل نحو الكهربة الكاملة: "نحن بحاجة إلى الإسراع في عملية التحول مع التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقود هذا الانتقال".

كما أشارت هاريس ، إلى أن تركيب أجهزة شحن كهربائي في الطرقات العامة وفي أحياء ريفية أو حضرية أو ضواحي، "نحن نسهل على الناس استخدام المركبات الكهربائية"، منوهة أن أكبر عائق أمام شراء سيارة كهربائية بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين هو "معرفة مكان وكيفية الشحن".

يخصص قانون البنية التحتية الذي قام "بايدن" بالتصديق عليه بتخصيص ترليون دولار لبناء شبكة وطنية من محطات الشحن ويخصص 5 مليارات دولار للولايات لبنائها، بما في ذلك 63 مليون دولار لماريلاند. كما يمنح القانون الجديد 2.5 مليار دولار إضافية للمحليات لدعم بناء محطات شحن كهربائية في المناطق الريفية وفي المناطق المحرومة من البنية التحتية الكهربائية.