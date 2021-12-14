بايدن يطلع على تطورات الوضع بالنسبة للأعاصير في 8 ولايات: لم أقرر زيارتها حتى الآن

أعلن البيت الأبيض اليوم أن كبار المسئولين الأمريكيين، أطلعوا الرئيس جو بايدن، على آخر تطورات الوضع، بالنسبة للأعاصير والعواصف التي اجتاحت 8 ولايات أمريكية، خلال عطلة نهاية الأسبوع وتسببت في وقوع أضرار فادحة هناك.

وذكر البيت الأبيض، في بيان مقتضب، أن مسئولي وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، أطلعوا الرئيس بايدن، اليوم، على ما تم اتخاذه من إجراءات فيدرالية لمعالجة الآثار الناجمة عن الأعاصير والعواصف فى عدة ولايات.

وعلى الرغم مما تردد عن احتمال إجراء بايدن، زيارة إلى المناطق المنكوبة بالأعاصير في ولاية كنتاكي، غدا الأربعاء؛ إلا أن الرئيس الأمريكى قال فى تصريحات صحفية "إننى لم أتخذ حتى الآن قرارا فيما يتعلق بهذا الشأن، فهناك الكثير من التطورات، ولكن الإدارة الأمريكية أوضحت لحكام الولايات أنه يجب عليهم إبلاغى بكافة احتياجاتهم مهما كانت ، وستتم تلبيتها بسرعة على قدر إمكاننا.

ومن ناحية أخرى ، أعلن مركز التنبؤات بالعواصف أنه تلقى ما لا يقل عن 50 تقريرا يومى الجمعة والسبت عن هبوب أعاصير بولايات أركنساس و إلينوى و إنديانا وكنتاكى وميسيسبى وميسورى وأهايو وتينيسى.

وتجدر الإشارة إلى أن ثمة مخاوف من تسبب هذه الأعاصير فى مصرع ما لا يقل عن مائة شخص ، وأن حاكم ولاية كنتاكى " أندى بيشير " صرح بأن ما لايقل عن 74 شخصا لقوا حتفهم من جراء الأعاصير فى ولايته .