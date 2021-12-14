عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يطلع على تطورات الوضع بالنسبة للأعاصير في 8 ولايات: لم أقرر زيارتها حتى الآن

نتائج الإعصار
نتائج الإعصار

أعلن البيت الأبيض اليوم أن كبار المسئولين الأمريكيين، أطلعوا الرئيس جو بايدن، على آخر تطورات الوضع، بالنسبة للأعاصير والعواصف التي اجتاحت 8 ولايات أمريكية، خلال عطلة نهاية الأسبوع وتسببت في وقوع أضرار فادحة هناك.

وذكر البيت الأبيض، في بيان مقتضب، أن مسئولي وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، أطلعوا الرئيس بايدن، اليوم، على ما تم اتخاذه من إجراءات فيدرالية لمعالجة الآثار الناجمة عن الأعاصير والعواصف فى عدة ولايات.

وعلى الرغم مما تردد عن احتمال إجراء بايدن، زيارة إلى المناطق المنكوبة بالأعاصير في ولاية كنتاكي، غدا الأربعاء؛ إلا أن الرئيس الأمريكى قال فى تصريحات صحفية "إننى لم أتخذ حتى الآن قرارا فيما يتعلق بهذا الشأن، فهناك الكثير من التطورات، ولكن الإدارة الأمريكية أوضحت لحكام الولايات أنه يجب عليهم إبلاغى بكافة احتياجاتهم مهما كانت ، وستتم تلبيتها بسرعة على قدر إمكاننا.

ومن ناحية أخرى ، أعلن مركز التنبؤات بالعواصف أنه تلقى ما لا يقل عن 50 تقريرا يومى الجمعة والسبت عن هبوب أعاصير بولايات أركنساس و إلينوى و إنديانا وكنتاكى وميسيسبى وميسورى وأهايو وتينيسى.

وتجدر الإشارة إلى أن ثمة مخاوف من تسبب هذه الأعاصير فى مصرع ما لا يقل عن مائة شخص ، وأن حاكم ولاية كنتاكى " أندى بيشير " صرح بأن ما لايقل عن 74 شخصا لقوا حتفهم من جراء الأعاصير فى ولايته . 

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل أحمد راتب .. تعرف على أبرز اعماله الفنية

الكونجرس يوجه اتهامات إلى كبير موظفي البيت الأبيض بعهد ترامب

شريف مدكور لـ كريس المصري: أنت مخاوي.. والأخير: خفة يد | فيديو

برتم الراب والابتعاد عن المهرجانات.. عدوية شعبان عبدالرحيم وحمو بيكا في أغنية جديدة

شانجان UNI-K تخطف الأنظار في معرض جدة الدولي.. صور

اليوم.. تشييع جثمان المخرج الراحل محمد نبيه من مستشفى العجوزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

100جنيه لمغادرة مصر و25 قرشا للمشروبات الغازية.. إقرار رسوما ضريبية جديدة

قرار جماعي.. وزير التعليم يحسم الجدل حول حقيقة وقف الدراسة

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

قتلها واستخبى تحت السرير.."سعودي" يمزق جسد زوجته بـ 3 طعنات في بشتيل

انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على توجيه السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوميكرون يصيب الأطفال.. دراسة تحذر من تفشي الفيروس في هذه الفئة العمرية

تنفس اصطناعي.. رجل ينقذ قردا من الموت بطريقة غير متوقعة|فيديو

نادر جدا.. العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم | صور

ليست الأولى.. كيف تعدى ابن الفنانة شريفة ماهر عليها بالضرب وزوّر توقيعها على بيع ممتلكاتها؟

فيديو

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

إعفاءات ضريبية جديدة .. قرارات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

الداخلية تكشف كواليس مكالمة مفبركة ومنتحلي صفة مسؤولين

الداخلية تكشفهم .. اعترافات المتهمين في التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ