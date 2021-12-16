نصف مليار دولار و50 مليون مواطن.. أبرز تصريحات عوض تاج الدين عن كورونا تجتاح السوشيال ميديا

تاج الدين : نصف مليار دولار دفعتها مصر لشراء لقاحات كورونا |فيديو

مستشار الرئيس لشئون الصحة: الحافز المادي للأطباء تحسن جزئيا وسيتم زيادته قريبا

منذ بداية كورونا.. تاج الدين: السيسي يتابع بنفسه عدد الحالات ووضع الأجهزة والمستلزمات الطبية.. فيديو

مستشار السيسي: 50 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

مستشار الرئيس للصحة: متوسط استهلاك الدواء في مصر 100 مليار جنيه سنويا

مستشار السيسي: نوفر أكثر من 80% من احتياجات مصر الدوائية

مستشار الرئيس: أتوقع انخفاض معدلات الإصابة بالضغط والسكر نظرا لتطوير منظومة الطرق

عوض تاج الدين: المبادرات الرئاسية الطبية منعت إصابة المواطنين بمضاعفات كورونا

تاج الدين: جودة عمليات القلب في مصر لا تقل عن الدول المتقدمة

مستشار الرئيس: سرطان الرئة مشكلة حقيقية

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، عن حجم ما أنفقته الدولة لشراء لقاح كورونا.



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، إنه أكثر من نصف مليار دولار ما دفعته مصر في لقاح كورونا، مضيفا أن الرئيس السيسي يتابع يوميا عدد اللقاحات الواردة لمصر وأنواعها.



وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن مصاريف شحن اللقاحات تخطت مليون جنيه.



وأكمل الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن العاملين في القطاع الصحي يستحقون كل التقدير والاحترام لجهودهم الكبيرة والمشكورة خلال جائحة فيروس كورونا.



أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، أن منظومة مكافحة الدرن ساهمت في تحسين الحالة الصحية للمرضى وتخفيف أعدادهم.



وأضاف عوض تاج الدين، أن فكرا استراتيجيا غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم في مجال الصحة.



وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، أن الرئيس السيسي يعرف تماما أن الصحة والتعليم هما ضمان انطلاق الجمهورية الجديدة.



وأكمل الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، أن يتم تنفيذ 3 مراكز محاكاة لتدريب الأطقم الطبية على مستوى مصر، متابعا أن التجربة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا تعد طفرة لقطاع الصحة، والوقاية تغني عن العلاج.



أكد أن معدل الوفيات بالدرن والايدز في أفريقيا أكبر من معدل الوفيات بفيروس كورونا.



كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، عن أن 75 عاما متوسط عمر المواطن المصري، مشيرا إلى أن مصر حققت طفرة طبية من خلال القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي



وأضاف عوض تاج الدين، أن مصر تشهد تطورا كبير في تاريخ القطاع الصحي بالبلاد، لافتا إلى أن خلال الفترة الأخيرة شهد القطاع هذا التطور الحقيقي.



وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل سريعا ووضع خطوط عريضة في جائحة كورونا، مستدركا أنه منذ بداية أزمة كورونا والرئيس السيسي يتابع بنفسه عدد الحالات ووضع الأجهزة والمستلزمات الطبية.



أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن مصر قدمت ملحمة في ملف لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن ثقل مصر السياسي في العالم من مكنها من توفير لقاحات كورونا.



وأضاف تاج الدين، أن 1393 مركزا لتلقي لقاح كورونا على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتوفير جميع أنواع لقاحات فيروس كورونا.



وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن 50 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل سريعا ووضع خطوط عريضة في جائحة كورونا



وأكمل الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن مصر تلقت 13 مليون جرعة لقاح الأسبوع الماضي من دول عدة.



أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن الدولة تغطي أكثر من 80% من احتياجات مصر الدوائية.



وأضاف عوض تاج الدين، أن مصر تسعى لتوطين صناعة الدواء ومدينة الدواء بالخانكة بدأت في الإنتاج.



وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن متوسط استهلاك الدواء في مصر 100 مليار جنيه سنويا، مستدركا أن توطين صناعة الدواء يسهم في اقتحام سوق الدواء العالمي.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن توطين صناعة الدواء هدف قومي استراتيجي لمصر.



توقع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، تراجع نسبة الإصابة بالضغط والسكر في مصر الفترة المقبلة، موضحا أنه انخفاض معدلات الإصابة بالضغط والسكر نظرا لتطوير منظومة الطرق.



وأضاف عوض تاج الدين، أن تطوير منظومة الطرق له انعكاس مباشر على صحة المواطن.

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، أن المبادرات الرئاسية الطبية منعت إصابة المواطنين بمضاعفات كورونا.



وأضاف عوض تاج الدين، أن المبادرات الرئاسية للكشف عن الأورام تساهم في العلاج والوقاية للمواطنين.

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن سرطان الرئة مازال مشكلة حقيقية في مصر والسبب الأول هو التدخين.



وأضاف تاج الدين، أن إرادة المواطن في اليابان تجاوزت كافة التحديات في كافة المجالات، متابعا أن التمويل المادي للبحث العلمي وتطويره ضرورة أولية.

