الصحة العالمية تعلنها: هناك تخوف حقيقي من انتشار أوميكرون في العالم



أكد جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية، على أهمية الحصول على جرعة تعزيزية ثالثة من لقاح كورونا، وذلك من أجل رفع كفاءة الجهاز المناعي ضد المتحورات الجديدة، متابعا: الصحة العالمية نوهت بأن فاعلية اللقاحات أصبحت أقل في مواجهة الفيروس.

وشدد "جمال عصمت" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، متابعا: الإجراءات هي أقوى حاجز لمكافحة الفيروس في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الحصول على اللقاح.

ولفت إلى أن هناك تخوف حقيقي من انتشار أوميكرون بشكل أكبر في العالم، متابعا: متحور أوميكرون أكثر واسرع انتشار من متحور دلتا، ولذلك يجب علينا توخي الحذر.

وأضاف : لا أتوقع أن يحدث إغلاق داخل الدول، مثلما حدث في بداية الجائحة، ولكن البلاد ستبدأ في تطبيق إجراءات وقوانين الحماية من كورونا بشكل كبير، تخوفا من أوميكرون.