فاروق الباز يشرح تأثير تغير المناخ على مصر: يجب أن تكون من القضايا الرئيسية لنا..فيديو

عرض الأعلام شريف عامر فيديو لمركبة فضائية تابعة لـ ناسا تلمس الشمس وتقتحم منطقة الهالة الغامضة خلال برنامجه " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " .

قال الإعلامي شريف عامر ، إن امس كان هناك مؤتمر صحفي وقيل فيه " أن الأنسان لمس الشمس " وهذا بسبب وصول مسبار فضائي ألي اقرب نقطة من الشمس وتبعد عنها 5 كيلو لاكتشاف الطبقات المختلفة حول الشمس ،حيث اقتحم هذا المسبار منطقة الهالة الغامضة في الشمس لدراسة الرياح الحرارية وهذا يعتبر حدث علمي ، مؤكدا أن عام 2025 سيصل إلي نقطة اقرب من هذه .

وفي ذألك السياق أضاف الدكتور فاروق الباز العالم المصري الكبير ، إن المركبة التي ووصلت الي الشمس علمية وذهبت لدراسة ما يسمي بـ "كرونة الشمس " وهي المحور الذى يحيط الشمس وتصدر منه الحرارة .

واوضح فاروق الباز ، إن سطح الشمس يحدث به انفجارات ولكن لا نعلم سبب حدوثها ولا شكلها وبالتالي هذه السفينة ذهبت لدارسة الحزام الشمس الذى تصدر منه الحرارة ، ويجب أن نهتم بقضية تغير المناخ وليس هناك بلد تغير مناخه مثل مصر ويجب أن تكون قضية المناخ هي الرئيسية بالنسبة لنا .