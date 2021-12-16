تحطم طائرة بجمهورية الدومينيكان ومقتل جميع ركابها.. فيديو

لقي 9 أشخاص مصرعهم، الأربعاء، في تحطم طائرة ركاب كانت بصدد القيام برحلة بين سانتو دومينجو عاصمة جمهورية الدومينيكان، ومدينة ميامي الأمريكية.

وذكرت شركة "هيليدوسا" المالكة للطائرة أن الحادث وقع حينما كانت الطائرة تقوم بهبوط اضطراري بمطار لاس أمريكاس في جمهورية الدومينيكان.

وقالت الشركة في بيان إنه "ببالغ الأسف تعلن هيليدوسا أن إحدى طائراتها تعرضت لحادث مأسوي في مطار لاس أمريكاس (مطار سانتو دومينجو)، أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها".

وأشارت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن الطائرة تحطمت بعدما هبطت بشكل اضطراري وذلك بعد 15 دقيقة من إقلاعها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة كان عليها 6 أشخاص من جنسية أمريكية، وواحد من فنزويلا، واثنين من جمهورية الدومينيكان.