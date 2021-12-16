بسبب الميراث.. عاطل يطلق الرصاص على خاله وزوجته فى قليوب

شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية قيام عاطل بإطلاق الرصاص على خاله وزوجة وذلك لخلافات على الميراث، تم نقل المصابين للمستشفى وجارى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد بتلقيه إخطارا من المستشفى بوصول مزارع وزوجته مصابين بطلق نارى.

وبالانتقال والفحص تبين أن مرتكب الواقعة عاطل نجل شقيقة المجنى عليه وذلك لخلافات على الميراث حيث أثناء تواجده بمحل سكن خاله حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على إثرها بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش وفر هاربا.

وتكثف مباحث مركز شرطة قليوب جهودها للقبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.