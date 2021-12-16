طالب جامعي يتخلص من حياته شنقا في طوخ

تخلص طالب بكلية الحاسبات والمعلومات من حياته شنقا بغرفته بمسكنه فى مركز طوخ بمحافظة القليوبية وتحرر محضر بالواقعة ، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق وامرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وسؤال اهلية المتوفى وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بورود بلاغ بقيام طالب بكلية الحاسبات والمعلومات بالتخلص من حياته شنقا بغرفته بمسكنه بقرية العمار التابعة لدائرة مركز وتحرر محضر بالواقعة وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.