ديفيد بيكهام يحتفل بزواج والده.. ورسالة من الابن للأب

احتفل لاعب كرة القدم الأنجليزي، ديفيد بيكهام بزفاف والده، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجه رسالة حب، وكتب بيكهام: “يوم جميل نحتفل بزفاف والدي وهيلاري، من المدهش أن تكون مع جميع أفراد العائلة، فخور جدًا بالتواجد من أجل والدي كما لو كان دائمًا هناك من أجلي، أحبك يا أبي”.

من جانب اخر، أكدت تقارير إنجليزية أن النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، وقع صفقة بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، أي ما يزيد عن 200 مليون دولار، ليصبح واجهة قطر لكأس العالم، فى العام المقبل.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن بيكهام البالغ من العمر 46 عاما، سيكون سفيرا لدولة قطر لمدة 10 سنوات كاملة، براتب سنوي يقدر بـ15 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت الصحيفة أن بيكهام سافر إلى العاصمة القطرية خلال شهر أكتوبر، في زيارة استمرت لمدة أسبوعين وأجرى خلالها جولة في الملاعب، والتقى بكبار الشخصيات قبل أشهر قليلة من انطلاق بطولة كرة القدم البارزة مطلع العام المقبل.

يذكر أن قطر هي أول دولة عربية تستضيف كأس العالم ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من عام 2022.