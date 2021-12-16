مفاجأة.. اجتماعات زوم مع 3 مدربين لخلافة المدير الفني للزمالك



قال محمد شبانة: في مفاجأة كبيرة، علم " بوكس تو بوكس" إن المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك تواصل في الأيام الماضية مع عدد من المدربين الأجانب تمهيدًا لرحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.



وتابع ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : لعب دور الوسيط في جلب المدربين يحيي علي وكيل كارتيرون السابق والذي جاء به في ولايته الأولى للزمالك قبل أن تحدث مشكلة بينهما ويرحل إلى صفوف التعاون السعودي.



وأضاف : عقد المشرف على الكرة اجتماعات عبر "زوم" مع 3 مدربين هم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للمنتخب العماني إلى جانب البلجيكي فرانكي والإيطالي والتر زينجا.



وأكمل : لم يتم التوصل لاتفاق مع أي من الثلاثي بحسب ما علمنا حيث لم يلقوا إعجاب المسئول الزملكاوي.