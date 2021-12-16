مصر تؤكد: لا وجود لإصابات متحور أوميكرون حتى الآن.. ومقتل جندي سوري في هجوم صاروخي إسرائيلي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

توقيع 27 اتفاقية بين تونس والجزائر

الكويت.. فتح باب التسجيل أمام النساء للالتحاق بالجيش

أبوظبي تعلن تحديث قيود الدخول إليها من الإمارات الأخرى

برلين تطرد دبلوماسيين روسيين بعد إدانة موسكو بجريمة قتل

مسلحون يحاصرون مقر رئاسة الوزراء الليبية في طرابلس

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أكدت عدم ظهور أي حالات بشأن متحور "أوميكرون" في مصر، لافتة إلى أن أغلب حالات الإصابة بفيروس كورونا هي إصابات بمتحور "دلتا"، وأنه لم يتم رصد متحور "أوميكرون" في مصر حتى الأن.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن تونس والجزائر وقعتا 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، مساء الأربعاء خلال جلسة أشرف عليها الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وحضرها وفدان من البلدين.

وشملت هذه الاتفاقيات مجالات العدل والمؤسسات العمومية والداخلية والتعاون اللامركزي والاتصال والإعلام والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما شملت هذه الاتفاقيات مجالات البيئة والتجارة الخارجية والثقافة والشؤون الدينية والطاقة والتكوين المهني والصيد البحري والتشغيل والمرأة والطفولة والمسنين والشباب والرياضة والتربية والصحة.

وقالت "الأنباء" إن رئاسة الأركان العامة في الجيش الكويتي أعلنت عن فتح باب التسجيل للعنصر النسائي للالتحاق بالجيش اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وذلك عقب شهرين من إصدار قرار يسمح للمرأة بدخول السلك العسكري في الجيش.

وأشارت "الجريدة" إلى أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي أعلنت تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، حيث اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث استخدام نظام يسمى EDE للكشف السريع عن المصابين المحتملين، عند نقاط الدخول إلى الإمارة.

وأفادت "القبس" بأن تشكيلات مسلحة حاصرت مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، ونقلت عن وسائل إعلام محلية قولها إن ميليشيات تعرف باسم "لواء الصمود" وتنشط في العاصمة توعدت أنه "لن تكون هناك انتخابات رئاسية في ليبيا. سنغلق كل مؤسسات الدولة في طرابلس".

وذكرت "الوطن" أن الدفاع الجوي السوري تصدى ليل الأربعاء لهجوم إسرائيلي صاروخي باتجاه منطقة الجولان المحتلة، أسفر عن مقتل جندي سوري.

دوليًا، نقلت "الراي" عن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قولها إن بلادها استدعت السفير الروسي وطردت اثنين من موظفي السفارة الروسية، بعد أن ذكرت محكمة، أمس الأربعاء، أن موسكو أمرت بقتل مواطن جورجيّ في برلين عام 2019.