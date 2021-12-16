مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 - 12 -2021 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم بشكل يومي، وتقام اليوم الخميس 16 - 12 - 2021، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها مباريات الدوري الانجليزي

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



ليستر سيتي X توتنهام – 9.30 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

تشيلسي X إيفرتون – 9.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

ليفربول X نيوكاسل يونايتد – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان



الهلال X النصر – 3.15 عصرا

كأس رابطة المحترفين الإماراتية



الجزيرة X إتحاد كلباء – 4 عصرا

النصر X الوحدة – 6.15 مساء