فرض رسوم إضافية على تذكرة السكة الحديد لدعم الجمعيات الأهلية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي القرار رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢، الخاص بفرض الرسوم الاضافية المنصوص عليها في المادة ٢ مكررا من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٢ لمدة شهر اعتبارا اعتبارا من أول ديسمبر الجاري.

ونص القرار بفرض الرسوم الإضافية، الذي نشرته الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، علي النحو التالي:

عن كل أجر لدخول دور السينما والملاهي .

عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والأولي .

عن كل رسالة برقية أو تليفون " ترنك".

عن كل رسالة بريدية.

وبحسب نص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، تضاف حصيلة الرسوم الي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.