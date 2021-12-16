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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 230 ألف رأس ماشية في كفر الشيخ

تحصين رؤوس ماشية
تحصين رؤوس ماشية

تمكنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، فضلاً عن تحصين  44650 طائراً ضد الأمراض الوبائية، وتحصين 5025  طائراً بلقاح إنفلونزا الطيور، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بإشراف الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.


ونظمت مديرية الطب البيطري قوافل علاجية، وحملات الرش السيادي لمكافحة الطفيليات الخارجية وأطوارها المختلفة، وحماية الثروة الحيوانية من خطورة أمراض طفيليات الدم وخطورتها على الاقتصاد القومي وتقليل الإنتاجية.

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وقال الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ ، إن المديرية تمكنت من تحصين 230 ألف رأس  ماشية ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والحملة مستمرة لمدة أسبوع، لتحصين المزيد من الماشية خاصة المشتراه حديثاً، مؤكداً أنه تم تنظيم حملات توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وشاركت في حملات التحصيل 150 لجنة، كما تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية أعمال الترقيم والتحصين ، مؤكداً أن الحملات على الأسواق ومحال بيع اللحوم والجزارة مستمرة، إضافة لحملات على محال بيع الاسماك، لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


كما تمكنت إدارة الدواجن من تحصين 44650 طائر ضد الأمراض الوبائية، وتحصين 5025 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، وتم تطهير 7 أسواق، و 18 رياشة، حفاظاً على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم أخذ 60 عينة ما قبل البيع من 3 مزارع بإجمالي 15000 طائر حفاظا على الثروة الداجنة، وتم استخراج 6 تصاريح نقل طيور حية.

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انفلونزا الطيور الدواجن الأمراض الوبائية الطب البيطري

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