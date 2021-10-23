بعد 40 عاماً من عرضه.. اعرف قصة سيارة شحاتة أبو كف

بالرغم من أنه غريب في كل شيء، في أطواره وهيئته ولهجته الصعيدية، إلا أنه أصبح أقرب الأقربين إليها، هذه السيدة الجميلة التي جسدت شخصيتها سندريلا الفن سعاد حسني، ولاعب نادي الزمالك الأشهر في تاريخ السينما المصرية " شحاتة أبو كف "، من الرائعة السينمائية الكوميدية الاجتماعية فيلم " غريب في بيتي ".

فيلم غريب في بيتي

عفاف سيدة مصرية بسيطة رائعة الجمال تعمل كممرضة في إحدى المستشفيات الحكومية، وتعيش لتربية ابنها الصغير فقط بعد وفاة زوجها وقد جسدت شخصيتها الفنانة الراحلة سعاد حسني، قامت بشراء شقة بسعر مناسب من رجل أعلن هجرته إلى كندا وبيع جميع ممتلكاته هنا في مصر، لتصطدم بعد ذلك بأنه نصاب ماهر فقد قام ببيع نفس الشقة للاعب كرة القدم ونادي الزمالك الشهير شحاتة أبو كف الذي قام بدوره الفنان الراحل نور الشريف.

فيلم غريب في بيتي

وبدأ الصراع بين اللاعب البطل حديث مصر في هذه الآونة و الجميلة عفاف على ملكية الشقة حتى وصلا إلى حل وسط لحين إشعار آخر والبقاء معًا في نفس الشقة ويبقى الوضع كما هو عليه، لينتهي المطاف بوقوعهما في حب بعضهما وينتهي ذلك الصدام بزواجهما، وانتهاء أحداث الفيلم بموقف طريف واكتشافهما لشريك ثالث بهذه الشقة.

فيلم غريب في بيتي

وكانت قد شاركت البطل شحاتة أبو كف بدايات مشوار صعوده للشهرة، السيارة أيقونة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي السيارة FIAT 128 التي انتجتها الشركة الإيطالية العريقة لصناعة السيارات فيات FIAT، والتي أسسها احد اهم رائدي صناعة السيارات الإيطالي جيوفاني أنييلي في العام 1899.

فيلم غريب في بيتي

أطلق الإيطالي جيوفاني أنييلي اسم فيات على الشركة الإيطالية كاختصارًا لجملة FABBRICA ITALIANA AUTOMOBILI TORINO، والتي تعني مصنع السيارة الإيطالية ببلدة تورينو، حصلت فيات على شهرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد إنتاجها للأسطورة FIAT 128 في العام 1969، وكانت قد حققت من خلاله أكبر نسبة مبيعات في تاريخها خلال منافسة هذا الطراز في السوق العالمية للسيارات.

فيلم غريب في بيتي

استمدت السيارة FIAT 128 قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1116 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 55 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات، ومحرك آخر بسعة 1290 سي سي، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 3600 لفة في الدقيقة، و اعتمد تصميم السيارة FIAT 128 على محرك مثبت بطول السيارة وعلبة تروس مثبتة في مقدمته لتحويل الحركة من طولية إلى عرضية لتغذية العجلات.

فيلم غريب في بيتي

يُذكر انه كان قد شارك الفنان نور الشريف بطولة فيلم غريب في بيتي مجموعة من أهم نجوم الفن، يأتي من بينهم " سعاد حسني، حسن مصطفى، وحيد سيف، نبيلة السيد، هياتم، سيف الله مختار، محمد أبو داوود، جورج سيدهم، إبراهيم قدري، سناء لملوم، مؤمن حسن، ميمي الشربيني ومعلق الكرة محمد لطيف "، وتأليف وسيناريو وحوار وحيد حامد، وإخراج سمير سيف، وتم عرض فيلم غريب في بيتي بدور العرض السينمائية لأول مرة في 8 فبراير من العام 1982.