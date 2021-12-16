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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد اقتراح صرف فرشاة الأسنان ببطاقة التموين.. فوائد غسلها يوميا والعدد المطلوب

فرشاة الاسنان
فرشاة الاسنان

ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان بشأن صرف فرشاة أسنان لكل مواطن على بطاقة التموين، مؤكدة أنها مبادرة جيدة تصب فى صالح المواطن وتشجعه على الاهتمام بنظافة أسنانه بشكل مستمر.

وأوضحت “سعيد” فى تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، أن الهدف من المبادرة يتمثل فى خفض أعداد مصابي أمراض اللثة والأسنان ممن يترددون على المستشفيات الحكومية والمراكز الخاصة، الأمر الذي يكبد الدولة مبالغ طائلة لعلاجهم، مؤكدة أن علاج الأسنان ليست مسئولية الدولة وحدها، بل على مؤسسات المجتمع المدني إيلاء أهمية بالغة بتوفير فرشاة أسنان لكل مواطن.

 

تنظيف الأسنان عملية يومية يحرص عليها أغلب الأشخاص، ولكن يظل هناك قلة قليلة لم يعتادوا علي تنظيف أسنانهم بانتظام.

الدكتورة هبة الشريف طبيبة الأسنان، أوضحت مجموعة من الفوائد لتنظيف الأسنان، كما يلي:

1- تنظيف الأسنان ٣ مرات يوميا يحافظ على  صحة وسلامة الأسنان وإزالة بقايا الأطعمة المتبقية في الأسنان بعد تناول الوجبات الغذائية.

2- أهمية غسل الأسنان للحفاظ على الأسنان وقت أطول تستطيع تحطيم الطعام.

3- تنظيف الأسنان يحمى من الإصابة بالجهاز الهضمى.

4- تنظيف الأسنان يمنع تسوسها والتهاب اللثة

5- يجعل الفم رائحته غير كريهة.

6- تنظيف الأسنان يقضي على بكتيريا الفم التي يمكن أن تتسبب فى العديد من الأمراض مثل الزهايمر والقلب وغيرها.

7- يؤدى تنظيف الأسنان إلى التخلص من طبقة البلاك والجير في الأسنان التي تسبب في العادة التهابات اللثة وسقوط الأسنان.

8- تراكم طبقة البلاك في اللثة والفم، قادرة على إنتاج بروتين يسبب حدوث التجلطات في الدم.

9- عدم تنظيف الأسنان يغلف البكتيريا ويحميها من مهاجمة جهاز المناعة، ومن المضادات الحيوية التي تساعد في التخلص من الالتهابات.

نصائح حول تنظيف الأسنان

وفقًا للموقع الرسمي للتأمين الصحي الجديد، فإن الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات باختلافها وأيضًا الأطعمة السكرية التي تحوي السكر في تركيبها والفواكه المجففة أيضًا جميع هذه الأطعمة وغيرها تلتصق بالأسنان أثناء تناول الوجبات الغذائية، حيث تتحلل مع الوقت مكونة ما يسمى بتسوس الأسنان الذي ينخر السن، ويسبب مع الزمن تلف السن وربما يصل إلى الأعصاب، وتحدث فيها مشاكل صحية كثيرة التي تسبب الآلام والتشوه في منظر الفم.

وأوضح أنه لكي نحافظ على أسناننا سليمة وقوية ذات لمعان ومظهر جذاب يجب أن تواظب باستمرار على تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل وجبة طعام وخاصة في الليل قبل النوم، حيث يجب أن نعمل على تنظيف الأسنان حتى لا تتخمر بقايا الأطعمة العالقة في الأسنان مكونة التسوس الذي يضر بـ السن ويسبب الألم والمشاكل الصحية الأخرى، إضافة إلى الفرشاة والمعجون فإن نبات العرقسوس له دور كبير في حماية الأسنان من التسوس فهو يعمل كمضاد للالتهابات والسرطان وذلك لاحتوائه على مادة الجلسرين الموجودة في جذوره.

ولفت الموقع إن مضغ بذور نبات "حبهان" بعد الأكل وخاصة بعد تناول الحلويات مفيد جدًا في حماية الأسنان فهو يعد مضادًا حيويًا يقضي على البكتيريا ويؤثر عليها، وأيضًا إن شرب الشاي الأخضر يحمي الأسنان، ويحافظ عليها من التسوس حيث إن الشاي الأخضر يحتوي على مادة لها فائدة عظيمة في قتل نوع من انواع البكتيريا التي تسبب تسوس السن وألمه.

وأوضحت الدكتورة هبة الشريف طبيبة الأسنان، نكرر ونؤكد ضرورة تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل وجبة طعام وخاصة في الصباح والمساء كما نؤكد على عدم الإفراط في تناول الحلويات والسكاكر لأنها تعد جوا مناسبا لنمو البكتيريا المسببة للتسوس إذا ما بقيت عالقة في الأسنان.

علاج تسوس الأسنان بالاعشاب:

• الزبيب يقاوم البكتيريا التي تسبب التسوس لذلك ينصح بتناوله .
• تناول الثوم والتوت والشاي والجرجير.
• تناول بذور عباد الشمس المحتوية على مادة الفلورايد المكافحة للتسوس.
• القرنفل مفيد جدًا في علاج التسوس.

نصائح لحماية الأسنان

• المشروبات الغازية تحتوي نسب عالية من السكر المسبب للتسوس لذا يجب تجنبها.
• الحلوى والاطعمة المحتوية على السكر بشكل كبير ، يجب الامتناع عنها .
• مضمضة الفم بالماء عدة مرات يوميًا للتخلص من بقايا الطعام التي تجلب البكتيريا.
• الأسبرين والمسكنات يجب تجنب وضعها تحت الضرس
• المداومة على غسل الأسنان بالمعجون والفرشاة

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