عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أحدث أشكال وأسعار هدايا الكريسماس هذا العام ..فيديو

صدى البلد

يرتبط الكريسماس ارتباطا وثيقاً  بشخصية "بابا نويل" أو "سانتا كلوز" الخيالية وشجرة عيد الميلاد، وهو عيد ديني يحتفل فيه المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح "عيسى" عليه السلام بتقديم الهدايا لبعضهما، وتبادل التهاني، ويوافق يوم 25 ديسمبر من كل عام أي قبل رأس السنة تقريبًا بأسبوع، أما عن فكرة بابا نويل فجاءت من قصة القديس "نيكولاس" الذي كان يعيش في القرن الخامس الميلادي، والذى كان يقوم أثناء الليل بتوزيع الهدايا على الفقراء والأطفال مما جعل الأمر موروثاً من وقتها إلى زمننا هذا بتقديم الهدايا كنوع من المباركة في هذا اليوم.

في البداية قال امير غطاس صاحب محلات بيع الهدايا "هذا العام نقوم بوضع اكبر شجرة كريسماس في شبرا  بطول 15 متر بعد ان قمنا في رمضان الماضي بوضع اكبر فانوس في مصر قائلا اذا اردت ان تشاهد مصر فيجب ان تاتي الي شبرا مصر لتري الوحدة الوطنية والتئالف والود والمحبة بين المسلمين والمسيحين ".

اسعار هدايا الكريسماس وشجر الكريسماس هذا العام في متناول الجميع تبدا شجرة الكريسماس  من 3 جنيهات للشجرة لتصل الي 500 جنيه للشجرة الواحدة بتختلف باختلاف الحجم والطول .

وتابع غطاس تتراوح اسعار ملابس بابا نويل من 25 جنيها لتصل الي 75 جنيه وتبداء اسعار بابا نويل السوفت من 20 جنيه لتصل الي 60 جنيه والغزالة تتراوح اسعارها من 50 جنيه لتصل الي 250 جنيه بتختلف باختلاف الحجم .

واشار امير غطاس  ان الاقبال علي الشراء ظهر مع بداية شهر نوفمبر موضحا ان من يقومون بالشراء 50% مسلمين و50% مسيحين .

 

 

هدايا الكريسماس احتفالات العام الجديد

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم| أوميكرون أصبح أكثر خطورة.. السعودية تحذر من هذا الأمر.. ثغرة أمنية خطيرة بـ إسرائيل

خدوه غسيل ومكوة.. «حنبعل المجبري» تونسي طائش وقع في شراك المصريين

نيفين جامع: 47% زيادة في الصادرات المصرية لأوكرانيا

حسام موافي: كل ما يخرج من الٱرض صحي لمريض الكوليسترول.. فيديو

بعد إعلان فرنسا تشديد القيود معها.. بريطانيا: إجراء لن يسيطر على "أوميكرون"

بعد انهيار الليرة.. أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

جثة عجوز بـ ملابس داخلية حريمي.. عاطل مزقه بسبب علاقة شاذة في الجيزة

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

إزالة "سنتر عبده" أشهر عقار فى شبرا الخيمة لـ توسعة الطريق

أكشن على الدائري.. محاسب يقاوم عصابة السرقة بالإكراه حتى الوفاة

بعد انقلاب سيارة مواد بترولية.. تحويل الحركة المرورية على طريق الإسكندرية الصحراوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سجون النساء .. تفاصيل مسلسل عنبر 6 قبل انطلاق عرضه اليوم

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

فيديو

شتاء 2022 الأكثر برودة .... تحذيرات شديدة من حالة الطقس الأيام المقبلة

فيديو جراف.. كتر خير الأهلي.. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت

مفاجآت.. النيابة تنتهي من فحص كنز علي بابا في شقة الزمالك

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التستر على الموظف المتعاطي للمخدرات

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ