أحدث أشكال وأسعار هدايا الكريسماس هذا العام ..فيديو

يرتبط الكريسماس ارتباطا وثيقاً بشخصية "بابا نويل" أو "سانتا كلوز" الخيالية وشجرة عيد الميلاد، وهو عيد ديني يحتفل فيه المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح "عيسى" عليه السلام بتقديم الهدايا لبعضهما، وتبادل التهاني، ويوافق يوم 25 ديسمبر من كل عام أي قبل رأس السنة تقريبًا بأسبوع، أما عن فكرة بابا نويل فجاءت من قصة القديس "نيكولاس" الذي كان يعيش في القرن الخامس الميلادي، والذى كان يقوم أثناء الليل بتوزيع الهدايا على الفقراء والأطفال مما جعل الأمر موروثاً من وقتها إلى زمننا هذا بتقديم الهدايا كنوع من المباركة في هذا اليوم.

في البداية قال امير غطاس صاحب محلات بيع الهدايا "هذا العام نقوم بوضع اكبر شجرة كريسماس في شبرا بطول 15 متر بعد ان قمنا في رمضان الماضي بوضع اكبر فانوس في مصر قائلا اذا اردت ان تشاهد مصر فيجب ان تاتي الي شبرا مصر لتري الوحدة الوطنية والتئالف والود والمحبة بين المسلمين والمسيحين ".

اسعار هدايا الكريسماس وشجر الكريسماس هذا العام في متناول الجميع تبدا شجرة الكريسماس من 3 جنيهات للشجرة لتصل الي 500 جنيه للشجرة الواحدة بتختلف باختلاف الحجم والطول .

وتابع غطاس تتراوح اسعار ملابس بابا نويل من 25 جنيها لتصل الي 75 جنيه وتبداء اسعار بابا نويل السوفت من 20 جنيه لتصل الي 60 جنيه والغزالة تتراوح اسعارها من 50 جنيه لتصل الي 250 جنيه بتختلف باختلاف الحجم .

واشار امير غطاس ان الاقبال علي الشراء ظهر مع بداية شهر نوفمبر موضحا ان من يقومون بالشراء 50% مسلمين و50% مسيحين .