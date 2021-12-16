إحالة 312 موظفا للتحقيق بالمعهد الطبي القومي في دمنهور

قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة، بعمل حملات تفتيشية مكثفة على المعهد الطبي القومي بدمنهور خلال الفترات الصباحية والمسائية والسهر على مدار اليومين الماضيين؛ لمتابعة عملية الانضباط الإداري، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية الجيدة للمرضى، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملة عن رصد ١٠٢ حالة ترك عمل و٢١٠ حالات غياب من العاملين دون سند قانوني بالفترة الصباحية والمسائية والسهر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك استمرارا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمتابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة مواعيد العمل الرسمية، وكذا التأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.