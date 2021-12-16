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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز فريق الطلاب السودانيين بكأس رئيس جامعة المنصورة لكرة القدم

فوز السودان بكأس
فوز السودان بكأس رئيس جامعة المنصورة لكرة القدم

فاز اليوم الخميس فريق الطلاب السودانيين الوافدين بجامعة المنصورة بكأس رئيس الجامعة فى كرة القدم بعد تغلبه فى المباراة النهائية على منتخب سوريا بالصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية جامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطية البيومى  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف كل من الدكتور أحمد أنور العدل  المشرف على إدارة الوافدين بالجامعة و سحر العراقى مدير الإدارة .

جاء ذلك بحضور كل من  الدكتورة سحر توفيق  عميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة ، الدكتور أحمد أنور العدل المشرف على إدارة الوافدين بالجامعة ، الدكتور محمود أبو المجد مدير نادى النيل بالجامعة، إبراهيم فهمىمدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة ، الدكتورة  داليا رسلان  منسق شئون الوافدين بكلية الآداب، الدكتور أحمد الطنبولى منسق شئون الوافدين بكلية التربية الرياضية ، الدكتورة وداد صابر منسق الأنسطة الطلابية بكلية التمريض، الدكتور محمد مطر منسق الأنشطة الطلابية بكلية التربية ،باسم المهدى ممثل شركة Top events المساهمة فى تنظيم هذه الدورة.

شارك فى بطولة كاس رئيس جامعة المنصورة فريق من كل دولة من الدول التى يمثلها الطلاب الوافدين بالجامعة . 

وأقيمت فعاليات الكأس خلال الفصل الدراسى الأول واسفرت عن فوز السودان بالمركز الأول وسوريا بالمركز الثانى وفلسطين بالمركز الثالث.

وأقيمت على هامش ختام الدورة فقرة فنية موسيقية تحت إشراف الدكتورة داليا خليفة  مدير إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة وتنفيذ الفنان  محمد حاتم.

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