حلمي النمنم: نجيب محفوظ اعتبر نوبل "نكته" والإخوان اختزلوه في "أولاد حارتنا"

أكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن الأديب العالمي نجيب محفوظ كان يعلم دوره في الحياة ويرى أن دوره هو الكتابة فقط ولا يهتم بالأضواء.

وأوضح حلمي النمنم، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن نجيب محفوظ اعتبر جائزة نوبل نكته وتهريج، كما اعتذر عن عدم حضور لقاء حسني مبارك بالمثقفين عام 1992 وإلقاء كلمة المثقفين.

وأشار حلمي النمنم، إلى أن الإسلاميين اعتبروا أن حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل كان بسبب رواية أولاد حارتنا، قائلا: "نجيب محفوظ أكبر من ذلك بكثير ولا يمكن اختزاله في رواية اولاد حارتنا".

نجيب محفوظ فصل حياته الشخصية والأسرية عن الحياة العام

وأضاف حلمي النمنم: “نجيب محفوظ فصل حياته الشخصية والأسرية عن الحياة العام ورفض دخول حياته الخاصة في السياق العام، وزوجته وبيته حاجة شخصية جدا ولا أحد يعرف المشاكل مع الأقارب نهائيا”، متابعا : " بمجرد اقتراب أحد منها كان يغضب ويرفض أن يقترب منها نهائيا ولكن كيانه المثقف كان منفتح على كل الناس".