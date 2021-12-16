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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الشكوى لـ مجاهد.. رئيس الجبلاية يطالب كيروش بمنح ضياء السيد الصلاحيات

كيروش وضياء السيد
كيروش وضياء السيد

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس " على فضائية etc   أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، طلب من البرتغالي كارلوس كيروش بتحديد وتوضيح أدوار ضياء السيد المدرب العام في الجهاز، في التقرير الذي يقدمه كيروش لاتحاد الكرة فور انتهاء بطولة كاس العرب.


وأضاف شبانة أن مجاهد أكد في طلبه لكيروش، أن هناك اتهامات توجه له من الجماهير وبعض المحليين ونجوم الكرة السابقين، بتجاهل دور ضياء السيد في الجهاز الفني، ومحاولة تقييد مهامه بشكل كبير، وهو ما يحتاج توضيحا من المدرب البرتغالي.


وينهى المنتخب الوطني مشواره في كاس العرب حينما يلتقى المنتخب القطري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع السبت المقبل، بعدها يطير المنتخب للقاهرة باستثناء لاعبي الأهلي، على أن يبدأ كيروش في كتابة تقريره الفني عن المشاركة في البطولة وهو المعتاد في عمل الأجهزة الفنية بعد البطولات المجمعة والمعسكرات الطويلة.

وأدى ظهر اليوم منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبًا مغلقًا على الملعب المخصص له استعدادًا للقاء قطر في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل على المركز الثالث لبطولة كأس العرب.

انقسم المران إلى مرحلتين شهدت الأولى تدريبات خاصة في القاعة المخصصة لتدريبات "الچيم" الملحقة بملعب التدريب وشارك فيها جميع اللاعبين، بينما شهدت المرحلة الثانية في أرض الملعب مشاركة اللاعبين بدرجات مختلفة حسب نسبة مشاركته في مباراة الأمس أمام تونس، كما استكمل خلالها أيمن أشرف برنامجه العلاجي.

وأصبح منتخب مصر الأول لكرة القدم على موعد مع الحصول على مكافأة مالية كبيرة حال الفوز على قطر بعد غدا السبت فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العرب .

وتنص لائحة البطولة على حصول صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار ، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على 1.5 مليون دولار بينما يحصل صاحب المركز الأول على 3.5 مليون دولار ، ويحصل صاحب المركز الثاني 2.5 مليون دولار .

أحمد مجاهد البرتغالي كارلوس كيروش ضياء السيد كأس العرب أيمن أشرف

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