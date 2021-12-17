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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الكشف بـ600 و800 جنيه.. مصطفى بكري: بعض الأطباء يستغلون المرضى.. وعلى النقابة التدخل.. الصحة تحذر من زيادة إصابات كورونا في الشتاء

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو،اليوم، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا  نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الكشف بـ600 و800 جنيه..مصطفى بكري: بعض الأطباء يستغلون المرضى.. وعلى النقابة التدخل..فيديو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن بعض الأطباء يقومون باستغلال المرضى، مؤكدا أن الكشف في بعض العيادات الخاصة وصل إلى 600 و 800 جنيه، إضافة إلى الأشعات والتحاليل.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، على قناة صدى البلد، أن مهنة الطب تحتاج إلى الرحمة بالمرضى، مشيرا إلى أن المريض لا حول له ولا قوة ويترك أمره لله والطبيب .

 

نيفين جامع: رصد 700 مليون جنيه لإقامة مجمعات صناعية لقرى حياة كريمة..فيديو

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن “حياة كريمة مشروع قومى محصلش في أي دولة قبل كدة ونفخر به في كل مكان وكثير من الدول بتتساءل إزاى دخلتم في هذا الملف الصعب الذي يخاطب 60 مليون مواطن”.

وأضافت جامع، خلال لقائها ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن “حياة كريمة مش مجرد رصف طرق وتعديل مساكن وبناء مدارس وبنية تحتية ولا محور التنمية المجتمعية من الصحة، ولكن المحور الهام  هو التنمية الاقتصادية المكمل لما سبق”.

 

الصحة تحذر من زيادة إصابات كورونا في الشتاء.. فيديو

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أعداد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح.

وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هناك ما يقرب من 52 جرعة تم استخدامها ما بين الجرعة الأولى والثانية"، لافتا: "الذين حصلوا على الجرعة الثانية يقرب من 30% من إجمالي المستهدف".
 

الحسد.. فيفي عبده: باخد ملابس أي عمل بشتغله عشان خايفة من الأعمال
ردت فيفي عبده،  على سؤال: "فيفي مؤمنة ان نجمها خفيف وبتتحسد بسرعة وما هو سبب شعورها بأنها محسودة".

وقالت فيفي عبده في حوارها مع أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة " القاهرة والناس"،: " تعرضت لمواقف حسد كثيرة بسبب اتقاني للعمل".

 

يا ريت يكون عندنا.. تصريح مفاجئ من الصحة عن "أوميكرون"| فيديو
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، أن معظم اللقاحات المعتمدة عالميا لديها فاعلية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي محمد علي خير مقدم برنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور": “خلال أيام ستعلن وزارة الصحة عن متحور كورونا الجديد أوميكرون، لافتا إلى أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين حصلوا على الجرعة الأولي للقاح كورونا  ولم يتقدموا لأخذ الجرعة الثانية”.

 

القومي للبحوث : فاعلية اللقاح المصري وصلت لـ 90%..فيديو
قال دكتور محمود شحاتة، مشرف وباحث بمركز التميز العلمي، بالمركز القومي للبحوث، إن كورونا لها سلالات كثيرة من “ألفا وبيتا ودلتا و أوميكرون”، مؤكدا أن اللقاح المصري “كوفي فاكس”، تتم عمل الدراسات والتجارب السريرية عليهوالنتائج مبشرة.

وأضاف محمود شحاتة،خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”،تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن نسبة فاعلية اللقاح المصري وصلت إلى 90%.

 

والدة ضحية الإهمال الطبي بالقليوبية: حسبى الله ونعم الوكيل في اللي موتوا ابني
انهارت أمل مصطفى فريد، والدة الضحية "سيد محمد سيد" 18 عاما، بقرية عزبة "الوقف" التابعة لـمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بالكباء قائلة: "حسبى الله ونعم الوكيل في اللي موتوا ابني دخل العمليات على رجله وخرج جثة هامدة".

وأضافت والدة الضحية خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  إن نجلها دخل غرفة العمليات في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة القناطر الخيرية لإجراء جراحة الفتاق في تمام الساعة السابعة إلا عشر صباحا وكان من المقرر أن تستغرق نصف ساعة حسب حديث الدكتور معهم.

 

وزير الاستثمار الأسبق: مصر لديها ميزة تنافسية في عديد من الصناعات..فيديو
قال أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق، إن المشروعات التى اهتم بها الرئيس السيسي تمت في البنية التحتية وكافة القطاعات في مصر، مؤكدا ان ملف الإستثمار كان به توقف نظرا لجائحة كورونا ولكنه عاد إلى العمل

وأضاف أسامة صالح،  خلال لقا له  لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي خالد ميري، “أننا محتاجين نزود في الترويج بتاعنا للفرص الإستثمارية في مصر ومحتاجين القوانين والسياسات أكثر مرونة لأن الظروف تتغير”.

 

ظافر العابدين: أحب المصريين وغسلت أطباق ونمت في المطبخ قبل الشهرة
حل الفنان ظافر العابدين ضيفا الليلة على برنامج معكم منى الشاذلى، وإلى أبرز التصريحات:

منى الشاذلي تعاقب ظافر العابدين بالمشي كعارض أزياء.. فيديو
خضع الفنان التونسي ظافر العابدين، إلى اختبارات صعبة بلعبة "سؤال أو عقاب".

سعيد مع أهلى المصريين.. ظافر العابدين: لا أعرف سبب رفض فيلمى بمهرجان قرطاج
كشف الفنان التونسي ظافر العابدين، عن سر عدم مشاركة فيلمه التونسي "غدوة" في مهرجان قرطاج رغم مشاركته في مهرجان القاهرة.

 

شافكي المنيري تنعي والدتها على الهواء بكلمات مؤثرة
أعربت الإعلامية شافكى المنيرى، عن حزنها الشديد تجاه رحيل والدتها قبل 10 أيام، مشيرة إلى أنها ورغم الحزن الشديد الذى تشعر به إلا أنها اطمأنت عليها بعد توديعها كونها تؤمن بقضاء الله وقدره وأنه ابتلاء يجب شكر الله عز وجل عليه.


وتابعت خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج " التاسعة"، : "وهذا يجعلنى أفكر في موضوع عقوق الوالدين.. إزاى الناس دى تقدر تنام من غير ما تطمن على أبويها.. الأم والأب بركة كبيرة في منازلنا.. أي حد عنده أم أو أب يبوس إيديهم طول الوقت".

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أخبار التوك شو.. الكشف بـ600 و800 جنيه.. مصطفى بكري: بعض الأطباء يستغلون المرضى.. وعلى النقابة التدخل.. الصحة تحذر من زيادة إصابات كورونا في الشتاء

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