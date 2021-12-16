عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شافكي المنيري تنعي والدتها على الهواء بكلمات مؤثرة

صدى البلد

أعربت الإعلامية شافكى المنيرى، عن حزنها الشديد تجاه رحيل والدتها قبل 10 أيام، مشيرة إلى أنها ورغم الحزن الشديد الذى تشعر به إلا أنها اطمأنت عليها بعد توديعها كونها تؤمن بقضاء الله وقدره وأنه ابتلاء يجب شكر الله عز وجل عليه.


وتابعت خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج " التاسعة"، : "وهذا يجعلنى أفكر في موضوع عقوق الوالدين.. إزاى الناس دى تقدر تنام من غير ما تطمن على أبويها.. الأم والأب بركة كبيرة في منازلنا.. أي حد عنده أم أو أب يبوس إيديهم طول الوقت".

وأضافت، تقبلت ابتلاء الله عز وجل في رحيل والدتها، وعادت للعمل كون العمل هو الذى يجعل الإنسان يقف على قدميه في مواجهة تحديات الحياة، وتابعت: "والدتى خريجة آداب قسم صحافة وهى التي ساعدتنى كثيراً في المذاكرة والتعليم ودعمى في الحياة العملية".

وأكدت أن أمهات مصر يقدمن الكثير من التضحيات والجهد من أجل مساعدة كافة أطراف الأسرة، ولذلك يجب أن نقدرهم كثيرًا كون الوالدين هم بركة المنازل، وتابعت: "أتمنى أنى أكون شلت والدتى على رأسى وتفضل ذكراه في قلبى".

ترشيحاتنا

نور الشربينى تتوج ببطولة بلاك بول للإسكواش للمرة الثانية في تاريخها

وزيرة التجارة والصناعة : معدل الصادرات ارتفع هذا العام ووصل إلى نسبة 25%..فيديو

نيفين جامع: نعمل على دعم 80 % في تكلفة الشحن لأفريقيا.. فيديو

نيفين جامع : نجحنا في تحويل أزمة كورونا لمنحة وليس محنة..فيديو

امرأة صفق لها الشيطان.. استدرجت طليقها وذبحته بعد ارتباطه وأخرجت لسانها لخطيبته

يعمل مع شبكات 5G.. سامسونج تطلق هاتف جلاكسي رخيص الثمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

يا ريت يكون عندنا.. تصريح مفاجئ من وزير الصحة عن "أوميكرون"| فيديو

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

القصة الكاملة لـ تطبيق “فلتر العروسة” المنتشر على السوشيال ميديا

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مروة ناجي تتألق بحفل كايرو فيستيفال في التجمع الخامس

موسم الرياض| محمد حماقي وماجد المهندس يشعلان أولى حفلات ميدل بيست

بيسرق صورك الخاصة.. لماذا يحذر خبراء التكنولوجيا الفتيات من برنامج «فلتر العروسة»؟

صدى البلد ينشر صور بنات شيرين عبد الوهاب في كواليس صاحبة السعادة

فيديو

تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

شيرين تتجاوز أزمة الطلاق .. حقيقة سخرية هنيدي من خسارة المنتخب المصري

بعد إقرارها رسميا.. تعرف على موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا "فيديو"

ستؤثر على الاتصالات .. فاروق الباز يحذر من عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ