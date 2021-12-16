شافكي المنيري تنعي والدتها على الهواء بكلمات مؤثرة

أعربت الإعلامية شافكى المنيرى، عن حزنها الشديد تجاه رحيل والدتها قبل 10 أيام، مشيرة إلى أنها ورغم الحزن الشديد الذى تشعر به إلا أنها اطمأنت عليها بعد توديعها كونها تؤمن بقضاء الله وقدره وأنه ابتلاء يجب شكر الله عز وجل عليه.



وتابعت خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج " التاسعة"، : "وهذا يجعلنى أفكر في موضوع عقوق الوالدين.. إزاى الناس دى تقدر تنام من غير ما تطمن على أبويها.. الأم والأب بركة كبيرة في منازلنا.. أي حد عنده أم أو أب يبوس إيديهم طول الوقت".

وأضافت، تقبلت ابتلاء الله عز وجل في رحيل والدتها، وعادت للعمل كون العمل هو الذى يجعل الإنسان يقف على قدميه في مواجهة تحديات الحياة، وتابعت: "والدتى خريجة آداب قسم صحافة وهى التي ساعدتنى كثيراً في المذاكرة والتعليم ودعمى في الحياة العملية".

وأكدت أن أمهات مصر يقدمن الكثير من التضحيات والجهد من أجل مساعدة كافة أطراف الأسرة، ولذلك يجب أن نقدرهم كثيرًا كون الوالدين هم بركة المنازل، وتابعت: "أتمنى أنى أكون شلت والدتى على رأسى وتفضل ذكراه في قلبى".