يا ريت يكون عندنا.. تصريح مفاجئ من وزير الصحة عن "أوميكرون"| فيديو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، أن معظم اللقاحات المعتمدة عالميا لديها فاعلية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي محمد علي خير مقدم برنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور": “خلال أيام ستعلن وزارة الصحة عن متحور كورونا الجديد أوميكرون، لافتا إلى أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين حصلوا على الجرعة الأولي للقاح كورونا ولم يتقدموا لأخذ الجرعة الثانية”.

وأردف: "شغالين بكافة المعامل لرصد التسلسل الجيني للمتحور الجديد أوميكرون، مضيفا: "ياريت يكون عندنا أوميكرون لأنه أقل حدة من دلتا والمتحورات الأخرى".

وأوضح عبد الغفار: "الأجسام المضادة لكل من أخذ اللقاح يمر عليها وقت وبعدها تقل تدريجيا ولذلك وجود جرعة تعزيزية أمر هام لكنه يبقي اختياري حتي الآن".

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، إلى أنه تم رصد انحصار ملحوظ للموجة الرابعة من فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.