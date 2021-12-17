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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لا تشمل فقدان الشم والتذوق.. أعراض جديدة تكشف إصابتك بـ أوميكرون

صدى البلد

تم الكشف عن أعراض جديدة لمتغير فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  "أوميكرون" والذي يعتبر سريع الانتشار وتختلف اختلافًا كبيرًا عن تلك التي قد تعرفها من السلالات السابقة.

تُظهر البيانات الجديدة من ZOE Study ، وهو برنامج بحثي يطلب من الأشخاص المصابين الإبلاغ عن أعراضهم عبر أحد التطبيقات ، تغييرات هائلة في العلامات المنذرة للفيروس.

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يعتبر العطس من الأعراض الشبيهة بالبرد والتي تظهر الآن على أنها الأكثر شيوعًا ، إلى جانب سيلان الأنف والصداع والتعب والتهاب الحلق، بحسب ما نشرت صحيفة  "ديلي ستار" البريطانية.

دفعت النتائج المحيرة العلماء إلى التحذير من أن أي شخص يعتقد أنه قد يكون مصابًا بنزلة برد يجب أن يبقى في المنزل ، لأنه قد يكون في الواقع عدوى، حيث يُعتقد الآن أن أوميكرون يشكل غالبية الحالات، بعد أن تجاوز سلالة دلتا التي كانت سائدة سابقًا.

قال البروفيسور "تيم سبيكتور" كبير العلماء في تطبيق ZOE COVID Study: "تم تعيين Omicron ليكون السلالة المهيمنة في العديد من الدول، وفي حالات العام الجديد يمكن أن تصل إلى ذروة أعلى من أي شيء رأيناه من قبل".

كما تظهر أحدث بياناتنا ، فإن أعراض "أوميكرون" هي في الغالب أعراض البرد وسيلان الأنف والصداع والتهاب الحلق والعطس ، لذلك يجب على الناس البقاء في المنزل لأنه قد يكون كورونا.

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حكة الحلق.. 5 أعراض لـ أوميكرون لا تشبه المتحورات الأخرى من كورونا


قالت الدكتورة أنجليك كويتزي ، رئيسة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا وأحد أوائل الأشخاص الذين اشتبهوا في سلالة أوميكرون، إنها لاحظت أن المرضى في عيادتها الخاصة تظهر عليهم أعراض تختلف عن أعراض دلتا الشهر الماضي.

وقالت إن مرضاها ظهرت عليهم أعراض التعب الشديد وآلام خفيفة في العضلات وحلق في الحلق وسعال جاف، وأضافت أنه على عكس المتغيرات السابقة ، فإن هذا النوع لا يسبب فقدان حاسة التذوق أو الشم.

 

فيروس كورونا المستجد اوميكرون كوفيد-19 اعراض

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