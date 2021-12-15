لأول مرة في التاريخ .. ناسا تلامس الشمس عن قرب

لأول مرة في التاريخ ، لامست مركبة فضائية الشمس ودخلت إلى النظام الشمسي، انطلق المسبار الشمسي باركر التابع لناسا عبر الغلاف الجوي العلوي للشمس الهالة، وأخذ عينات من الجسيمات والمجالات المغناطيسية هناك.



ويمثل ذلك خطوة رئيسية لـمسبار باركر، وقفزة عملاقة لعلوم الطاقة الشمسية، تمامًا كما سمح الهبوط على القمر للعلماء بفهم كيفية تشكله ، فإن لمس الأشياء التي تتكون منها الشمس سيساعد العلماء على اكتشاف المعلومات الهامة حول أقرب نجم لدينا وتأثيره على النظام الشمسي، وفقًا لوكالة ناسا .

قال توماس زوربوشن ، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية في مقر ناسا بواشنطن ، إن "المسبار الشمسي باركر" لمس الشمس وهذه لحظة تاريخية لعلوم الطاقة الشمسية وإنجاز رائع حقًا.

وأضاف : "لا يوفر لنا هذا الإنجاز فقط رؤى أعمق لتطور شمسنا وتأثيرها على نظامنا الشمسي ، ولكن كل شيء نتعلمه عن نجمنا يعلمنا أيضًا المزيد عن النجوم في بقية الكون."

بينما يدور بالقرب من السطح الشمسي، يقوم باركر باكتشافات جديدة كانت المركبات الفضائية الأخرى بعيدة جدًا عن رؤيتها، بما في ذلك من داخل الرياح الشمسية - تدفق الجسيمات من الشمس التي يمكن أن تؤثر علينا على الأرض.





في عام 2019 ، اكتشف باركر أن الهياكل المغناطيسية المتعرجة في الرياح الشمسية ، والتي تسمى التعرجات ، وفيرة بالقرب من الشمس.. لكن كيف وأين يتشكلون بقي لغزا. بعد قطع المسافة إلى النصف عن الشمس منذ ذلك الحين ، اجتاز المسبار الشمسي باركر الآن مسافة قريبة بما يكفي لتحديد مكان واحد حيث نشأ السطح الشمسي.





وأوضحت ناسا : سيستمر الممر الأول عبر الشمس وهناك مزيد من الرحلات الجوية القادمة، في توفير بيانات عن الظواهر التي يستحيل دراستها من بعيد.