بسبب عنصر.. انقراض جماعي وشيك يضرب كوكب الأرض

حذر أحد كبار العلماء من أن هناك انقراض جماعي قد يضرب الأرض خلال قرن أو قرنين بسبب كمية الكربون في المحيط.

حذر "دانييل روثمان" أستاذ الجيوفيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، من أن العتبة الحرجة للعنصر في البحار تبلغ حوالي 300 جيجا طن في القرن، ولكن بحلول عام 2100 ، يمكن أن يكون هناك 500 جيجا طن.

وأوضح بمجرد تجاوز العتبة ، ستنشأ الفوضى على الكوكب وسيتم القضاء على الجنس البشري بالكامل ، ولكن بشكل مرعب ، قال العالم إنه إذا كان العالم حاليًا في حالة انقراض جماعي ، فقد لا نعرف حتى.

نظرًا لأنها لا تحدث بين عشية وضحاها وتميل إلى الحدوث على مدى سنوات ، فليس مضمونًا أن يلاحظ أي شخص حتى فوات الأوان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قال البروفيسور:"ما نراه اليوم خطير للغاية.. ومع ذلك لا أعرف كم هو ضروري لنقلنا إلى نقطة التحول التي من شأنها أن تخلق كارثة عالمية للنظام البيئي العالمي".

كما أوضح:"تمثل الانقراضات الجماعية نوعًا من سلسلة ردود الفعل الإيجابية التي تسبب انهيار النظام البيئي العالمي"،وأضاف روثمان أن الحجم المذهل للكربون الذي يتم ضخه حاليًا في الغلاف الجوي يمكن أن يسبب اضطرابًا إلى نقطة لا يمكن تصورها.