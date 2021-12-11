من دولة لـ دولة في ساعة.. الصين تصنع طائرة أسرع من سرعة الصوت

تقوم الصين بتصنيع طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت لنقل 10 أشخاص إلى أي مكان على الكوكب في غضون ساعة واحدة فقط.

تُظهر صور النموذج الأول للطائرة وجود مع زوج من أجنحة دلتا التي تم تصميمها على عكس كونكورد مع إجراء بعض التعديلات التصاعدية، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

بفضل التصميم الديناميكي الهوائي المتقدم ، تحلق الطائرة الصينية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في السماء بسرعة مذهلة تبلغ خمسة أضعاف سرعة الصوت.

تضع الصين حاليًا خطط طويلة المدى لأسطول من الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لتكون قادرة على نقل 100 شخص لكل منهم بسرعة الصاروخ.

وعلى ارتفاع 148 قدمًا ، ستمتد الطائرة لفترة أطول من طائرة بوينج 737 وسيكون على هيكلها الرئيسي محركان يتنفسان الهواء، وفقًا لتقارير ساوث تشاينا مورنينج بوست.

أما عن التصميم فهو مستوحى من كبير المهندسين السابقين في وكالة ناسا منذ أكثر من 20 عامًا ولكن تم إلغاؤه من قبل حكومة الولايات المتحدة بسبب التكاليف المرتفعة والمشكلات الفنية، وفقًا لتقارير مثيرة للاهتمام للهندسة.

في أواخر التسعينيات ، كان تصميم طائرة Ming Han Tang ذات المرحلتين (TSV) X-plane في مركز برنامج Boeing Manta X-47C ، لكنه لم يتقدم أبدًا إلى ما بعد المراحل المبكرة.

لكن إحياء الصين للتصميم المكلف والطموح يعكس الاستثمار الكبير للدولة في سباق الفضاء.

وبالفعل اختبر المطورون بالفعل أداء الطائرة على ارتفاعات عالية للغاية ، ونصحوا منذ ذلك الحين بحماية وتعزيز مناطق محددة.



عند سرعة 4447 ميلاً في الساعة - أي ما يعادل ستة أضعاف سرعة الصوت - تعرضت أجزاء معينة من الطائرة لارتفاعات مفاجئة في الحرارة والضغط وتحتاج إلى إعادة تقوية.

كانت المهمتان الفضائيتان الناجحتان للطائرة هي المرة الأولى التي تكمل فيها أي دولة أيًا من المهمتين دفعة واحدة ، حسبما ذكرت ذا صن.

وفقًا لصحيفة South China Morning Post ، بحلول عام 2025 ، سيوقع العلماء على الطائرة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بجيل جديد من محركات تنفس الهواء القادرة على مطابقة سرعة الصاروخ.