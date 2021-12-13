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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ودعت حياتها بالمحيط.. لغز غامض يحاوط سقوط شابة من أعلى سفينة ضخمة

صدى البلد

انتهت حياة شابة في العشرينيات من عمرها بعد سقوطها في المحيط الهادئ من شرفة سفينة سياحية تابعة لـ كرنفال أثناء إبحارها من لونج بيتش إلى المكسيك.

قال المسؤولون إن المرأة المجهولة أعلن عن فقدها من سفينة كرنفال ميراكل السياحية في حوالي الساعة 3.30 صباح يوم السبت من قبل الطاقم، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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وبحسب ما ورد ، سقطت المرأة من شرفة الطابق الخامس في قاعة المناسبات الخاصة بها في المياه على بعد حوالي 35 ميلاً من ساحل إنسينادا بالمكسيك.

وقد ساعدت البحرية المكسيكية وخفر السواحل في البحث صباح يوم السبت وليلًا ، ولكن في حوالي الساعة 10:30 صباحًا يوم الأحد ، أعلنت خفر السواحل جنوب كاليفورنيا أن أطقمها ستتراجع بعد أكثر من 31 ساعة من البحث.

غادرت السفينة لونج بيتش يوم الخميس 9 ديسمبر ، في طريقها إلى ميناء إنسينادا، وكان من المقرر أن تعود يوم السبت ، 11 ديسمبر ، في إطار رحلة تستغرق ثلاثة أيام ، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس.

قال أحد المسعفين على متن السفينة إن هناك شكوكًا في حدوث تلاعب ، وأظهرت صورة لسطح السفينة الذي سقطت منه المرأة قطعًا مكسورة من الشرفة.

فتش الطاقم في المياه ونبهت الركاب بأن شخصًا ما قد سقط في البحر بمجرد أن علموا أن المرأة مفقودة في وقت مبكر من صباح يوم السبت، كما تم تفتيش السفينة التي عادت إلى لونج بيتش يوم الأحد.

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قال دانييل ميراندا ، أحد الركاب الذين كانوا على متنها أثناء الحادث ، إن السفينة السياحية كارنيفال ميراكل تضم 12 طابقًا وتتسع لـ 2100 شخص ، لكن يبدو أن حوالي 1100 فقط كانوا على متنها.

وأضاف أن هناك اشتباه في وجود لعبة خبيثة وراء مقتل هذه السيدة، فنحن فوجئنا بإنذار من قبل طاقم السفينة يحذرنا من وقوع حادث الوفاة في وقت متأخر من الليل، ولم يكشف حتى الآن اسباب الوفاة فقد تظل غامضة ومريبة.
 

شابة المحيط الهادئ كرنفال المكسيك

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