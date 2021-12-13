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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بطريقة مأساوية.. زينة الكريسماس تنهي حياة أب

صدى البلد

تبددت سعادة أعياد الميلاد المجيدة والكريسماس بـ حزن وفراق لدى إحدى العائلات وذلك بعد وقوع  مأساة كبرى، حيث سقط أب من سطح منزله أثناء وضع زينة عيد الميلاد وتوفي إثر سقوطه. 

سقط "جو كوكو" من سطح منزله في ويسكونسن، وتم نقله إلى المستشفى حيث كشف الأطباء عن إصابته بكسر في الرقبة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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خضع الشاب البالغ من العمر 31 عامًا لعدة عمليات جراحية وكان من المتوقع أن يصاب بالشلل من الرقبة إلى أسفل، إلا أن حالته ساءت أثناء وجوده في المستشفى وتوفي للأسف تاركًا وراءه زوجة وابنتان صغيرتان.

وقال أحد أفراد العائلة أن الأب قد توفي تاركًا ورائه أبنائه الصغار، وأخبرت حماة الأب "ديبي ستيوارت" أن الأب  كان يخطط لمفاجأة بناته عندما سقط من السطح، حيث كانت زوجته "هيلي" داخل الديكور وكان بالخارج يضيء الأنوار حتى يفاجئ الفتيات ولكن اختل توازنه وسقط.

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قيما  يترك الأب  وراءه زوجته هايلي ، وابنته جينتري البالغة من العمر 8 سنوات ، وابنته الرضيعة بلير ، البالغة من العمر 8 أسابيع فقط.

وتعتبر الحوادث والإصابات المتعلقة بتزيين الأعياد شائعة إلى حد ما في هذا الوقت من كل عام، تقدر لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أنه في عام 2019 ، تم علاج 14800 شخص من إصابات متعلقة بالتزيين، وهناك ما معدله 160 إصابة في اليوم خلال موسم الأعياد.

اعياد الميلاد حزن مأساة كبرى توفى زينة عيد الميلاد

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