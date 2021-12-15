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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حكة الحلق.. 5 أعراض لـ أوميكرون لا تشبه المتحورات الأخرى من كورونا

أوميكرون
أوميكرون

قد تختلف أعراض المتحور الجديد "اوميكرون" قليلاً عن الأنواع الأخرى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لذلك من الضروري للغاية الانتباه إلى أي علامات جديدة للعدوى.. هذه هي العلامات الخمس "الخاصة" بـ اوميكرون ، مما يعني أنه الأعراض مختلفة قليلاً عن المتغيرات السابقة.

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لا تزال أعراض فيروس كورونا تشمل السعال الأكثر شيوعًا والحمى الشديدة وفقدان التذوق والشم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلياكسبريس" البريطانية.

 

لكن لدى أوميكرون أيضًا بعض الأعراض الخاصة بهذا النوع المعين، وفقًا لما ذكره الطبيب العام الدكتور جاري بارتليت.


 فقد حذّر من أن المرضى أكثر عرضة للإصابة بشعور غريب في حلقهم، وأضاف الطبيب أن التعب المستمر وآلام العضلات وحتى التعرق الليلي يمكن أن تكون كلها علامات على الإصابة بـ أوميكرون.


 

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قال الدكتور بارتليت: "قد تبدو أعراض أوميكرون في البداية أكثر اعتدالًا مقارنةً بالعدوى من متغير دلتا، ولكن قد يتسبب  اوميكرون منCOVID-19 في ظهور الأعراض المعتادة المعروفة ، مثل انسداد الأنف والحمى والسعال المستمر (السعال لأكثر من نصف يوم) والتهاب الرأس والحلق وفقدان حاسة التذوق و الشم".


"تشمل الأعراض التي قد تكون أكثر تحديدًا لـ أوميكرون حكة الحلق بدلاً من التهاب الحلق ، والسعال الجاف المستمر ، والتعب الشديد والإرهاق ، وآلام العضلات وآلامها ، والتعرق الليلي.


 وأكمل  "قد تكون هذه هي الأعراض الأولى والوحيدة لمتغير اوميكرون، قد يكون من الصعب التمييز بين COVID-19 ونزلات البرد بدون اختبار PCR".

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