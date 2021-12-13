تنميل وتعرق.. آلالام غريبة تنتشر بالجسم بعد الإصابة بـ أوميكرون

أدى الارتفاع السريع في متغير أوميكرون إلى زيادة المخاوف من أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يضعف الاستجابة المناعية الحالية التي يمنحها اللقاح، فيما حذر طبيب من أن تقريرًا عن ألم معين ينتشر على نطاق واسع.

تم التعرف على متغير "أوميكرون" Omicron كسلالة قاسية ومتحورة للغاية، حيث لاحظ الباحثون أكثر من 30 تعديلاً على بروتين سبايك، يُخشى حاليًا من السلالة ، المعروفة علميًا باسم B.1.1.529 ، لقدرتها على الانتشار بشكل أسرع من السلالات السابقة ومنحها مقاومة أكبر للاستجابة المناعية الحالية.

مع استمرار الفيروس في الازدياد، تزداد كذلك الجهود العلمية العالمية لتوسيع فهم السلالة الجديدة. في التطورات الأخيرة ، لاحظ الطبيب تقارير واسعة النطاق عن آلام الجسم المفرطة بعد الإصابة بالمتغير، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.



قال الطبيب العام الدكتور "أونبين بيلاي" من وزارة الصحة بجنوب إفريقيا ، خلال إحاطة إعلامية إنه يرى الكثير من المرضى يعانون من 'الكثير من آلام الجسم"، وتم الإبلاغ أيضًا عن حالات التعرق الليلي التي تترك الفراش مبللًا.

كما أشار الطبيب العام إلى أن المرضى الذين تم تلقيحهم بشكل عام كان أداؤهم أفضل بكثير بعد تعاقدهم مع البديل، ويعد ألم الجسم من الأعراض الشائعة للعدوى، حيث يستخدم الجسم الالتهاب لمحاربة العدوى أو مسببات الأمراض الأخرى.



توضح هيئة الصحة البريطانية :"يعاني بعض الأشخاص من آلام منتشرة يمكن أن تأتي وتختفي لبعض الوقت بينما تتعافى، ووصفت تقارير عن إصابات بسلالات سابقة ألمًا شديدًا في الكتف والذراعين بعد الإصابة بـ كورونا "كوفيد-19".

غالبًا ما تحدث هذه المشكلات جنبًا إلى جنب مع تصلب في الذراعين وضعف في بعض العضلات، وأضافت الهيئة الصحية: "ستتحسن العديد من هذه المشاكل مع تحسن حالتك ، ولكن إذا كنت تعاني من مشاكل خطيرة ، فاتصل بعيادة طبيبك للتحدث إلى الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي".

يعاني بعض الأشخاص أيضًا من شعور غريب أو متغير مثل التنميل أو الدبابيس والإبر والضعف في الذراعين أو الساقين.

أوضحت النتائج الأخيرة الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) ملامح أعراض المتغير ، مما يشير إلى أن السعال والتعب والازدحام كانت الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا.

وتأتي هذه النتائج في أعقاب تحذير أصدره العلماء مؤخرًا بشأن اقتراب موجة العدوى والوفيات، وبشكل أكثر تحديدًا ، حذر الباحثون من أن موجة من الإصابات قد تجتاح بريطانيا في يناير ، مما يتسبب في عدد كبير من الوفيات.