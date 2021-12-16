سعيد مع أهلى المصريين..ظافر العابدين: لا أعرف سبب رفض فيلمى بمهرجان قرطاج

كشف الفنان التونسي ظافر العابدين، عن سر عدم مشاركة فيلمه التونسي "غدوة" في مهرجان قرطاج رغم مشاركته في مهرجان القاهرة.



وقال الفنان التونسي ظافر العابدين خلال حواره مع برنامج "معكم منى الشاذلي"،على قناة CBC، أنه تقدم بفيلمه "غدوة" إلى لجنة اختيار الافلام بمهرجان قرطاج، ولكنها لم تختار الفيلم".

وأضاف ظافر العابدين قائلا:" احترم اختيارات اللجنة ولكن عند السفر إلى تونس لابد من الحصول على إجابة لماذا تم رفض فيلمه".

وأكد ظافر العابدين قائلا:" سعيد جدا بمشاركة الفيلم فى مهرجان القاهرة وبتواجدى مع أخواتى وأهلى المصريين".

فيلم غدوة

الفيلم الروائي "غدوة" عرض لأول مرة عالميا ضمن المهرجان القاهرى، وهو من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، ومدته 96 دقيقة.

درة بوشوشة

وكشفت درة بوشوشة لـ صدى البلد، عن كواليس عدم عرض الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائي، نافية فكرة منع عرضه في بلدها أو وقوع أي مشكلات بسبب قصته السياسية.

وأكدت المنتجة الشهيرة أن لجنة فرز الأفلام فضلت أعمال أخرى على حساب فيلم "غدوة"، مشيرة إلى ان رئيس المهرجان كان معجبا بالعمل وكان يرغب في عرضه بحفل الافتتاح.