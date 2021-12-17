بمناسبة اقتراب الشتاء .. طرق خاطئة للتدفئة يجب التوقف عنها

أيام قليلة تفصلنا عن بداية فصل الشتاء و برودة الأجواء ، و منذ بداية فصل الخريف و يبدأ الصيف في التراجع و درجات الحرارة في الإنخفاض التدريجي و يقوم البعض بإتباع طرقهم الخاصة في إضفاء التدفئة في المكان بسبب إنخفاض درجة الحرارة .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن بعض الأطباء أكدوا ان هناك بعض الطرق للتدفئة يقوم بها الأشخاص أكدوا أنها خاطئة و قد تصيبهم بنزلات البرد الشديدة في الشتاء .



و في السطور التالية سنعرض أبرز الطرق الخاطئة التي يتبعها البعض في التدفئة و التي يجب التوقف عنها على الفور:

-حمام ساخن

يلجأ بعض الأشخاص إلى الحمام الساخن و تسخين المياه بدرجة كبيرة في الشتاء حتى يتمكن الجسم من الحصول على التدفئة من خلال الاستحمام بالمياه الساخن، إلا أن أحد الأطباء اشار إلى أن تلك الطريقة تعرض الجسم لنزلات البرد بشكل أسرع و ذلك بسبب مقابلة الجسم لهواء بارد بعد حمام ساخن .

-تناول أطعمة ذات سعرات حرارية عالية

يقول أحد الاطباء أن البعض يلجأ غلى تناول الأطعمة ذات الدهون العالية حتى تحصل على التدفئة، إلا أن الأمر قد يئأتي بنتائج عكسية و يكسب الإنسان وزنا إضافيا دون جدوى و قد لا يؤثر على التدفئة .

-إغلاق النوافذ

يشعر البعض بالدفئ حينما يقوم بإغلاق نوافذ المنزل إلا أن تلك الطريقة قد تعرضك للإصابة بنزلات البرد بشكل أسرع لأنها تتسبب في تدفئة المنزل أكثر مما ينبغى و حينما تواجه الهواء البارد تصاب بالبرد.

-تسخين الغرف عن طريق المدفئة

أثبتت الدراسات العلمية أن أجهزة التدفئة قد تؤدي إلى إصابة الأشخاص بنزلات برد حادة خاصة في أيام الشتاء القارص، فإن الغرف التي يتم تدفئتها بشكل كبير تساعد على تسخين الجسم و عند مقابلة الهواء لا يتحمل جسم الإنسان البرودة الشديدة و يصب بنزلة البرد .

