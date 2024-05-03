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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: القرار الجمهوري بتأسيس التحالف الوطني تتويج لدوره خلال الفترة الماضية

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

قال أحمد موسى عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن القرار الجمهوري بتأسيس التحالف الوطني؛ يعد تتويجل لدوره خلال الفترة الماضية.

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مصطفى زمزم: إصدار قرار جمهوري بإنشاء "التحالف الوطني" خطوة تاريخية.. فيديو

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عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى يكشف تفاصيل صدور القرار الرئاسي بإنشائه

وأوضح أحمد موسى، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"،  اليوم الجمعة، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أنه يتم العمل على الأسر المستحقة، سواء بالوجبات أو الكراتين الغذائية أو أمور أخرى نقدمها من قبل التحالف.

وأضاف عضو التحالف الوطني، أنه يتم العمل للبحث عن مثل تلك الحالات ونقوم بشراء السلع اللازمة، مؤكدًا أنه لدى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أكثر من طريقة لتقديم الخدمات، سواء الطريقة التقليدية بتقديم الكرتونة الغذائية بمكوناتها بأحجام مختلفة، على حسب عدد أفراد الأسرة والاحتياج.

وأوضح، أن هناك طريقتين استحدثهما التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي منذ أيام كورونا، وظهرت الفكرة؛ لمنع التزاحم، حيث كان من الصعب جدًا تجميع المتطوعين لتعبئة الكراتين وتوزيعها، فبدأنا بطريقة أطلقنا عليها “المساعدات الذكية”، عن طريق كروت الخير، بإعطائها للمستحقين، بحيث يتم صرف المواد من أقرب مكتب تموين.

وتابع: "أما الطريقة الثانية فهي الأكواد الإلكترونية، حيث نقوم بإرسال رسالة تحتوي على الكود الإلكتروني ويقوم المستفيد بصرف المواد عن طريق إعطاء التاجر الرقم لصرف المواد الغذائية"، مؤكدًا أن هذا الأمر يحقق أمورًا كثيرة من بينها حرية الاختيار لدى المستحق.

أحمد موسى التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

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